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В российских тюрьмах для силовиков закончились места

14.11.2018 09:39 — Разное | UDF  
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Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Исправительные колонии для бывших сотрудников полиции заполнены и необходимо строить новые. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

«Количество колоний для простых людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается значительно. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников [правоохранительных органов и приравненных к ним]. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — сказал он.

Максименко предположил, что рост числа осужденных силовиков связан с антикоррупционными мероприятиями. «Идет очищение, или что-то еще, но колонии для бывших сотрудников сейчас открываем все новые и новые», — резюмировал он.

По данным ФСИН, на 1 ноября 2018 года в России числится 571 тысяча заключенных.Они содержатся в 707 исправительных колониях, 123 колониях-поселениях, 7 колониях особого режима, 212 СИЗО и 97 помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, 8 тюрьмах и в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних.

 
 
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Исправительные колонии для бывших сотрудников полиции в России заполнены и необходимо строить новые.
 
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