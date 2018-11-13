В российских тюрьмах для силовиков закончились места

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сказал он.Максименко предположил, что рост числа осужденных силовиков связан с антикоррупционными мероприятиями.— резюмировал он.По данным ФСИН, на 1 ноября 2018 года в России числится 571 тысяча заключенных.Они содержатся в 707 исправительных колониях, 123 колониях-поселениях, 7 колониях особого режима, 212 СИЗО и 97 помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, 8 тюрьмах и в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних.