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Земля погрузилась в ураган из темной материи

14.11.2018 09:26 — Разное | UDF  
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Изображение: journals.aps.org/prd
Ученые из Испании и Великобритании пришли к выводу, что через Солнечную систему проходит «ветер» темной материи со скоростью 500 километров в секунду. Этот поток гравитационно связан со звездным потоком S1, который остался после поглощения Млечным Путем карликовой галактики. Статья исследователей опубликована в журнале Physical Review D.

S1 является группой из 34 звезд, которые проходят через окрестности Солнечной системы в направлении, обратном вращению Млечного Пути. Он был открыт в прошлом году при анализе данных, полученных Слоановским цифровым небесным обзором (Sloan Digital Sky Survey, SDSS), предназначенным для картографирования небесной сферы, а также космическим телескопом Gaia.

Общая масса S1 сравнима с массой карликовой галактики в созвездии Печь, поэтому ученые считают, что звездный поток должен быть связан с гало темной материи.

Согласно модели ΛCDM (Лямбда-СиДиЭм, Lambda-Cold Dark Matter), кроме обычной барионной материи, из которой состоят звезды и галактики, имеется темная материя, которая составляет 22 процента всего вещества во Вселенной. Вывод о ее существовании был сделан на основе наблюдения за астрономическими объектами, которые вели себя так, словно на них влияет скрытая от прямого наблюдения масса.

Предполагается, что темная материя взаимодействует с обычным веществом только через гравитационные силы, поэтому ее нельзя обнаружить через регистрацию электромагнитного излучения.

Исследователи с помощью математической модели определили, как S1 влияет на распределение темной материи в окрестностях Солнечной системы. На основе этого они рассчитали, как звездный поток влияет на вероятность обнаружения вимпов (WIMP) — гипотетических частиц, составляющих темную материю. Если вимпы существуют, то их можно выявить через регистрацию детекторами света, излученного при их рассеянии на атомных ядрах.

Однако ученые пришли к выводу, что вимповые детекторы вряд ли смогут зафиксировать эти события. Более чувствительными являются детекторы аксионов — гипотетических частиц, которые являются другим кандидатом на роль темной материи.

 
 
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Ученые из Испании и Великобритании пришли к выводу, что через Солнечную систему проходит «ветер» темной материи со скоростью 500 километров в секунду.
 
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