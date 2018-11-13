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По следам обрушения: крупные ТЦ проверит МЧС

14.11.2018 10:43 — Разное | БДГ  
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Министерство по чрезвычайным ситуациям приняло решение проверитьвсе крупные торгово-развлекательные центры после обвала части потолка в минской «Арена-сити».

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Виктора Лаптева, по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям при Мингорисполкоме принято решение проверить подвесные потолки и системы в торгово-развлекательных центрах и других объектах Минска.

О результатах осмотров и выполнении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности (при необходимости) до конца ноября главы районных администраций должны проинформировать руководство Мингорисполкома. 

В ТЦ «Арена Сити» принято решение о запрете доступа в помещения с аналогичным типом подвесного потолка до получения соответствующих заключений специализированных организаций. Супермаркет ProStore на первом этаже продолжит работать при реализации мероприятий по обеспечению безопасности посетителей.

Напомним, что 12 ноября днем в ТЦ «Арена-сити» произошло частичное обрушение потолочного перекрытия, площадь упавшей части составила 150 квадратных метра. Пострадала девушка-кассир, ее доставили в больницу, но вскоре отпустили домой. СК возбудил уголовное дело, проводится проверка.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Министерство по чрезвычайным ситуациям приняло решение проверитьвсе крупные торгово-развлекательные центры после обвала части потолка в минской «Арена-сити».
 
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