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По следам обрушения: крупные ТЦ проверит МЧС
Министерство по чрезвычайным ситуациям приняло решение проверитьвсе крупные торгово-развлекательные центры после обвала части потолка в минской «Арена-сити».
Как сообщает
О результатах осмотров и выполнении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности (при необходимости) до конца ноября главы районных администраций должны проинформировать руководство Мингорисполкома.
В ТЦ «Арена Сити» принято решение о запрете доступа в помещения с аналогичным типом подвесного потолка до получения соответствующих заключений специализированных организаций. Супермаркет ProStore на первом этаже продолжит работать при реализации мероприятий по обеспечению безопасности посетителей.
Напомним, что 12 ноября днем в ТЦ «Арена-сити»
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Министерство по чрезвычайным ситуациям приняло решение проверитьвсе крупные торгово-развлекательные центры после обвала части потолка в минской «Арена-сити».
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