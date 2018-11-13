|
В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь
Новости Беларуси. Прощание с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком. Еще задолго до церемонии у Дома офицеров начинают собираются люди, чтобы проводить в последний путь знаковую фигуру в белорусском музыкальном искусстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока траурное молчание у входа к зданию хранят солдаты роты почетного караула. Композитор, которого не стало на 81-м году жизни, будет похоронен со всеми государственными почестями.
Несколько недель назад Игоря Лученка
На песнях Игоря Михайловича выросло несколько поколений. Он стал первым белорусом, которому на «Аллее звезд» в Москве отвели именной квадратный метр. Горит звезда и в фестивальном Витебске. Среди множества наград – и Орден Франциска Скорины, и Орден Отечества.
Новости по теме
‡агрузка...
В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь
В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области
Помощник Президента Юрий Шулейко провёл приём граждан в Петрикове
Оценить риск заболевания и пройти медобследования. БГМУ проводит акции во Всемирный день борьбы с диабетом
14 ноября простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком
Новости экономики за 13.11.2018
Малые и средние предприятия Беларуси получат дополнительную финансовую помощь
Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Прощание с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком. Еще задолго до церемонии у Дома офицеров начинают собираются люди, чтобы проводить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)