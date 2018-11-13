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В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь

14.11.2018 10:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Прощание с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком. Еще задолго до церемонии у Дома офицеров начинают собираются люди, чтобы проводить в последний путь знаковую фигуру в белорусском музыкальном искусстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь

Пока траурное молчание у входа к зданию хранят солдаты роты почетного караула. Композитор, которого не стало на 81-м году жизни, будет похоронен со всеми государственными почестями.

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь

Несколько недель назад Игоря Лученка госпитализировали с инсультом. Медики боролись за его жизнь до последнего. Похоронят композитора на Московском кладбище в Минске.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

На песнях Игоря Михайловича выросло несколько поколений. Он стал первым белорусом, которому на «Аллее звезд» в Москве отвели именной квадратный метр. Горит звезда и в фестивальном Витебске. Среди множества наград – и Орден Франциска Скорины, и Орден Отечества.

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Прощание с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком. Еще задолго до церемонии у Дома офицеров начинают собираются люди, чтобы проводить...
 
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