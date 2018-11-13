|
Новый год в пути. В Минске выпал первый снег
Новости Беларуси. 14 ноября минчанам погода напомнила о том, что Новый год уже в пути. В столице ночью выпал первый снег.
Для многих минчан это подарок природы стал неожиданностью.
В Витебске первый снег в этом году выпал 26 октября.
Новости по теме
‡агрузка...
В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области
Помощник Президента Юрий Шулейко провёл приём граждан в Петрикове
Оценить риск заболевания и пройти медобследования. БГМУ проводит акции во Всемирный день борьбы с диабетом
14 ноября простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком
Новости экономики за 13.11.2018
Малые и средние предприятия Беларуси получат дополнительную финансовую помощь
Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ
Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 14 ноября минчанам погода напомнила о том, что Новый год уже в пути. В столице ночью выпал первый снег. Для многих минчан это подарок природы стал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)