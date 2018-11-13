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Новый год в пути. В Минске выпал первый снег

14.11.2018 10:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 14 ноября минчанам погода напомнила о том, что Новый год уже в пути. В столице ночью выпал первый снег.

Для многих минчан это подарок природы стал неожиданностью.

Новый год в пути. В Минске выпал первый снег

Новый год в пути. В Минске выпал первый снег

Новый год в пути. В Минске выпал первый снег

Новый год в пути. В Минске выпал первый снег

Новый год в пути. В Минске выпал первый снег

В Витебске первый снег в этом году выпал 26 октября.

Три года подряд «зима» в этом городе начинается именно в этот день (смотрите здесь). 
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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 14 ноября минчанам погода напомнила о том, что Новый год уже в пути. В столице ночью выпал первый снег. Для многих минчан это подарок природы стал...
 
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