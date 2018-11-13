ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области

14.11.2018 10:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Ярко, стильно, молодежно. В Могилеве выбрали лучшего студента области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за право быть первым боролись представители пяти вузов региона. Это отличники, победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, участники студотрядовского движения. Чтобы стать «Студентом года» нужно было проявить эрудицию и находчивость, а также показать свое ораторское мастерство и творческие способности. К заданиям конкурсанты подошли весьма неординарно.

В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области

Ефим Каплий, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
Я подготовил танцевальный номер, хорошее портфолио, хорошее качественное видео, еще много-много презентаций.

В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области

Анастасия Новикова, студент Могилевского государственного университета продовольствия:
Волнительно – это определенно. Последняя ночь была бессонная. Сидишь, переживаешь за голосование, за то, как ты выступишь.

В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области

Павел Каманцев, курсант Могилевского института МВД:
Я надеюсь, удивил жюри своим ораторским выступлением, в котором попытался донести до них, что не стоит забывать своих предков и их подвиг во время войны.

При выборе победителя учитывались и результаты голосования, которое накануне развернулось в социальных сетях. В итоге, лучшей стала студентка третьего курса Белорусско-Российского университета Юлия Узянова. Она и представит регион в финале конкурса, который пройдет на следующей неделе в Минске.

В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области

В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области

В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области

В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области
Новости по теме

«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»

Слёт студенческих отрядов Беларуси и России проходит в Витебской области

Студенты смогут проходить практику в Гродненском детском хосписе

Отряд из Питера помогает возводить студенческую деревню в Минске. Как молодежь путешествует, работает и зарабатывает?

«Для волонтёров это польза». Студенты педагогического вуза приняли участие в проекте «Дети столицы» в Минске

Моё пожелание – найти себя во взрослой жизни. Андрей Король на чествовании лучших выпускников БГУ 25 июня

Многие столовые «не сдали зачёт». Как вузовскому общепиту уложиться в цену обеда в 1,75 рубля, сохранив качество и вес блюда?
‡агрузка...
Новости 24 часа

В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области

Помощник Президента Юрий Шулейко провёл приём граждан в Петрикове

Оценить риск заболевания и пройти медобследования. БГМУ проводит акции во Всемирный день борьбы с диабетом

14 ноября простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком

Новости экономики за 13.11.2018

Малые и средние предприятия Беларуси получат дополнительную финансовую помощь

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси

Все новости
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ярко, стильно, молодежно. В Могилеве выбрали лучшего студента области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за право быть первым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Киновидеопрокату Могилева не хватает денег на показ «Богемской рапсодии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика