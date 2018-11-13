В Глубоком спасён тонувший на озере Подлужное рыбак

Новости Беларуси. Днём 13 ноября спасателям сообщили о тонувшем на озере Подлужное в Глубоком человека.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели заметили мужчину на перевёрнутой лодке в ста метрах от берега. 54-летний местный житель был доставлен на сушу и передан медработникам.



Фото: Витебское ОУМЧС

Гражданина госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».



Фото: Витебское ОУМЧС

Осенью 2018 года в Толочине на реке Друть тонул рыбак.