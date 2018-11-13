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В Глубоком спасён тонувший на озере Подлужное рыбак

14.11.2018 09:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 13 ноября спасателям сообщили о тонувшем на озере Подлужное в Глубоком человека.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели заметили мужчину на перевёрнутой лодке в ста метрах от берега. 54-летний местный житель был доставлен на сушу и передан медработникам.  

В Глубоком спасён тонувший на озере Подлужное рыбак
Фото: Витебское ОУМЧС  

Гражданина госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».  

В Глубоком спасён тонувший на озере Подлужное рыбак
Фото: Витебское ОУМЧС  

Осенью 2018 года в Толочине на реке Друть тонул рыбак.  

Из-за перевернувшейся лодки мужчина ушёл под воду – подробности здесь.  
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 13 ноября спасателям сообщили о тонувшем на озере Подлужное в Глубоком человека.   По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова...
 
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