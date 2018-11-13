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В Глубоком спасён тонувший на озере Подлужное рыбак
Новости Беларуси. Днём 13 ноября спасателям сообщили о тонувшем на озере Подлужное в Глубоком человека.
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Гражданина госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».
Осенью 2018 года в Толочине на реке Друть тонул рыбак.
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Новости Беларуси. Днём 13 ноября спасателям сообщили о тонувшем на озере Подлужное в Глубоком человека. По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова...
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