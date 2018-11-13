Хоккеисты солигорского «Шахтера» третий раз подряд обыграли лидера белорусской экстралиги минскую «Юность» в нынешнем чемпионате страны.



Фото: hcshahter.by

13 ноября в Солигорске хозяева сначала растеряли перевес в два гола и позволили минчанам перевести игру в овертайм, но затем все-таки дожали соперника в серии послематчевых буллитов.

«Шахтер-Солигорск» — «Юность-Минск» — 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0).

13 ноября. Солигорск. Спортивно-зрелищный комплекс. 1190 зрителей.

Судьи: П. Амосов, В. Пляц, П. Бадыль, Н.Поляков.

«Шахтер»: Малютин; В. Сушко (капитан) — Достанко, Демков — А. Усенко — Горбунов; Шелег — Борисов, Камбович — Туркин — Артемов; Станкевич — Рак, Рядченко — Бовбель — Оксентюк; Дадонов — Карабанов — Андрущенко; И. Сушко, Буйницкий.

«Юность»: И. Брикун; Ногачев — Боголейша, Гринь — К. Брикун — Стефанович; Тарлецкий — Геращенко, Кот — Дрозд — Кулаков (капитан); Щечин — Мицкевич, П. Волчек — Лопачук — Протасеня; Мажуга — Казакевич, Кашкар — Гринкевич — Гайнетдинов.

Шайбы: 1:0 — Демков (Горбунов, В. Сушко, 0.18), 2:0 — Артемов (Туркин, Шелег, 13.30, в большинстве), 2:1 — Геращенко (Кулаков, Дрозд, 22.01, в большинстве), 3:1 — Камбович (Шелег, Туркин, 31.33, в большинстве), 3:2 — Протасеня (Кулаков, Дрозд, 33.58, в большинстве), 3:3 — Кашкар (Геращенко, Кулаков, 54,59, в большинстве), 4:3 — Дадонов (решающий послематчевый буллит).

Броски: 22−24 (6−7, 8−10, 7−7, 1−0).

Штраф: 29 (Шелег, Рак — 4, Артемов, Андрущенко, И. Сушко — 5, Бовбель — 4, Борисов — 4, Достанко — 4, Карабанов) — 21 (Стефанович, И. Брикун, Мажуга, Гайнетдинов — 5, П. Волчек — 4, Гринь — 6).

Лучшие игроки матча: Достанко, Горбунов — Дрозд.

«Шахтеру» пришлось обходиться без одного из лучших своих защитников Даниила Бокуна, который перебрался в минское «Динамо» . Зато ряды солигорской дружины пополнил российский форвард Артем Артемов, которого «зубры» сослали в фарм-клуб. И новобранец горняков отметился заброшенной шайбой.

Отметим, что 5 из 6 шайб в матче команды забросили, реализовав большинство.

Во втором периоде хоккеисты развлекли публику яркими потасовками, а в третьем минчане перевели действо в овертайм. Там «Юность» могла решить исход поединка в свою пользу, но не смогла реализовать удаление в составе хозяев.



Фото: hcshahter.by

В буллитной перестрелке из 10 хоккеистов лишь один сумел поразить цель — Евгений Дадонов принес викторию «Шахтеру».

Это третья подряд победа «Шахтера» над «Юностью». Всего же соперники встречались в нынешнем чемпионате Беларуси уже 5 раз, и две первые игры остались за минчанами. Дружина Михаила Захарова все еще сохраняет лидерство в турнирной таблице, но перевес над «Шахтером» сократился до 1 очка. Правда, «Юность» провела на 1 матч меньше.

«Неман-Гродно» — «Металлург-Жлобин» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) (Крыскин, 3 — Абметка, 18, Маслюков, 47).

Тем временем в Гродно прервалась 8-матчевая победная серия «Немана». Хозяева почти в 3 раза превзошли соперника в количестве бросков в створ ворот (39−14), но выжали из этого всего один гол.

Беларусь-U20 — «Динамо-Молодечно» — 0:9 (0:2, 0:5, 0:2) (Асташевич, 2, Бадун, 13, Белевич, 22, Воронов, 30, в меньшинстве, Бадун, 32, Землянкин, 38, в большинстве, Мохорев, 39, Казнадей, 41, Белевич, 48).

«Молодежка» накануне совершила утомительный автобусный вояж из датского Войенса, где заняла 2-е место в международном турнире, пропустив вперед Латвию и обойдя Данию и Австрию. В матче с гостями из Молодечно хозяева начисто провалили второй период, пропустив в нем 5 шайб.



Фото: hockey.by

Ближайшие матчи: 15 ноября (четверг). «Динамо-Молодечно» — «Юность-Минск», «Лида» — «Металлург-Жлобин», «Неман-Гродно» — «Шахтер-Солигорск».

«Барановичи» — «Могилев» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) .



Фото: hockey.by

Ближайшие матчи: 15 ноября (четверг). «Барановичи» — «Витебск», «Локомотив-Орша» — Беларусь-U18, «Пинские ястребы» — «Могилев», «Химик-Новополоцк» — «Бобруйск».