100 лет БССР: образование Белорусской Советской Социалистической Республики

Становление белорусской государственности на советской основе происходило в чрезвычайно сложных геополитических условиях: развязанной Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны. Своеобразной точкой отсчета формирования белорусской государственности на советской основе является Первый Всебелорусский съезд, созванный в декабре 1917 года при финансовой поддержке правительства Советской России. Избранному на данном съезде органу в соответствии с заключенным соглашением должна была перейти вся полнота власти на территории Беларуси. В резолюции съезда отмечалось, что делегаты, «закрепляя свое право на самоопределение, завоеванное Российской революцией», постановили «выделить из своего состава орган краевой власти в лице Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов». Но в результате насильственного разгона Первого Всебелорусского съезда руководством Областного исполнительного комитета Западной области и фронта (Облисполкомзапа) легитимный процесс формирования белорусской государственности был прерван. Однако данный вопрос не был снят с повестки дня. Деятели левого крыла белорусского национального движения вошли в состав созданного Белорусского национального комиссариата (Белнацкома), функционировавшего на правах отдела Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР. Созданный орган — Белнацком заложил основы будущей белорусской советской государственности. Вместе с белорусскими секциями РКП(б) Белнацком вел политическую и культурно-просветительскую работу среди белорусов на территории Советской России. Его представители опекали беженцев, брали на учет белорусские организации и учреждения, эвакуированные во время Первой мировой войны, открывали белорусские школы и клубы, издавали литературу на белорусском и русском языках. Под влиянием этих организаций идея реализации белорусской национальной государственности на советской основе приобретала все более широкую поддержку, что находило отражение в принятии соответствующих резолюций белорусскими собраниями, конференциями и съездами.

Здание, в котором проходил первый съезд КП(б)Б в Москве. 1918 год