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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 14 ноября из-за снега
14.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду 14 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации белорусских синоптиков, в ближайшие сутки погода в республике ухудшится — пройдут дожди, в некоторых регионах с мокрым снегом.
«Местами по республике ожидаются сильные осадки — дождь и мокрый снег. По восточной половине страны в отдельных районах возможно налипание мокрого снега», — сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что 14 ноября на некоторых участках дорог Беларуси появится гололедица.
В связи с неблагоприятными
Желтый уровень объявляется, когда погодные условия могут быть потенциально опасны — возможны осадки, грозы, усиление порывов ветра, высокие либо низкие температуры. Эти явления погоды обычны для территории Беларуси, но временами могут представлять угрозу для некоторых видов социально-экономической деятельности.
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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду 14 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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