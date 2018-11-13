Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 14 ноября из-за снега





Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду 14 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации белорусских синоптиков, в ближайшие сутки погода в республике ухудшится — пройдут дожди, в некоторых регионах с мокрым снегом.

«Местами по республике ожидаются сильные осадки — дождь и мокрый снег. По восточной половине страны в отдельных районах возможно налипание мокрого снега», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что 14 ноября на некоторых участках дорог Беларуси появится гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен второй — желтый — уровень опасности.

Желтый уровень объявляется, когда погодные условия могут быть потенциально опасны — возможны осадки, грозы, усиление порывов ветра, высокие либо низкие температуры. Эти явления погоды обычны для территории Беларуси, но временами могут представлять угрозу для некоторых видов социально-экономической деятельности.