Схема размещения площадок областного фестиваля-ярмарки труженников села “Дожинки-2018” в г. Ивье
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Схема размещения площадок областного фестиваля-ярмарки труженников села “Дажынкі-2018” в г. Ивье
14.11.2018 — Разное | Ивьевский край
Схема размещения площадок областного фестиваля-ярмарки труженников села “Дожинки-2018” в г. Ивье
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Схема размещения площадок областного фестиваля-ярмарки труженников села “Дожинки-2018” в г. Ивье
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