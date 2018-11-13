Валютные вклады белорусов сокращаются 15 месяцев подряд, а рублевые снова стали расти после падения

В Беларуси уже 15 месяцев подряд номинально сокращаются валютные вклады. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за октябрь. При этом рублевые депозиты после сентябрьского падения снова стали расти.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За октябрь вклады в рублях выросли на 15,3 миллиона рублей. В сентябре они упали на 12,4 миллиона рублей. До сентября в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

Напомним, за август депозиты в национальной валюте выросли на 74,8 миллиона рублей, за июль — на 66,1 миллиона рублей, за июнь — на 81,5 миллиона рублей, за май — на 45 миллионов рублей, за апрель — на 61,5 миллиона рублей, за март — на 83,6 миллиона рублей, за февраль — на 75,4 миллиона, за январь — на 65,1 миллиона рублей, а за декабрь прошлого года — на 6,4 миллиона рублей). На начало ноября рублевые вклады составили 3 миллиарда 896,8 миллиона рублей.

Валютные депозиты за октябрь упали 27,1 миллиона долларов. Для сравнения: в сентябре они сократились на 6,2 миллиона долларов, в августе — на 59,1 миллиона долларов, в июле — на 48,8 миллиона долларов, в июне — на 72,3 миллиона долларов, в мае — на 97,1 миллиона долларов, в апреле они упали на 112,6 миллиона долларов, в марте — на 78,9 миллиона долларов, в феврале — на 66,1 миллиона долларов, в январе — на 14,1 миллиона долларов, в декабре прошлого года — на 36,2 миллиона долларов, в ноябре — на 17,1 миллиона долларов, в октябре — на 23,8 миллиона, в сентябре — на 39,3 миллиона. На начало ноября вклады в валюте составили 6 миллиардов 107 миллионов долларов.

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