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Валютные вклады белорусов сокращаются 15 месяцев подряд, а рублевые снова стали расти после падения
В Беларуси уже 15 месяцев подряд номинально сокращаются валютные вклады. Об этом
За октябрь вклады в рублях выросли на 15,3 миллиона рублей. В сентябре они упали на 12,4 миллиона рублей. До сентября в последний раз депозиты в нацвалюте номинально
Напомним,
Валютные депозиты за октябрь упали 27,1 миллиона долларов. Для сравнения: в сентябре они сократились на 6,2 миллиона долларов, в августе — на 59,1 миллиона долларов, в июле — на 48,8 миллиона долларов, в июне — на 72,3 миллиона долларов, в мае — на 97,1 миллиона долларов, в апреле они упали на 112,6 миллиона долларов, в марте — на 78,9 миллиона долларов, в феврале — на 66,1 миллиона долларов, в январе — на 14,1 миллиона долларов, в декабре прошлого года — на 36,2 миллиона долларов, в ноябре — на 17,1 миллиона долларов, в октябре — на 23,8 миллиона, в сентябре — на 39,3 миллиона. На начало ноября вклады в валюте составили 6 миллиардов 107 миллионов долларов.
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В Беларуси уже 15 месяцев подряд номинально сокращаются валютные вклады. При этом рублевые депозиты после сентябрьского падения снова стали расти.
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