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Лукашенко: Композитор Лученок был человеком огромного таланта
14.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР и Беларуси, композитора Игоря
Лукашенко отметил, что творчеством композитора гордится вся страна и назвал его «человеком огромного таланта».
Белорусский лидер добавил, что произведения артиста являются лучшими образцами высокого искусства, покорившими слушателей разных поколений из многих стран мира.
«Написанные им песни стали золотыми шлягерами на все времена, эталоном профессионального мастерства, неотъемлемой частью сокровищницы национальной культуры», – заявил президент.
Игорь Лученок скончался в начале ноября в Минске. Незадолго до этого он был доставлен в больницу после инсульта. Прощание с артистом пройдет 14 ноября в Центральном Доме офицеров. Композитора похоронят на Московском кладбище в белорусской столице.
Среди знаменитых произведений артиста – композиции «Мой родной край», «Журавли на Полесье летят», «Майский вальс», «Вероника», «Алеся» и «Очарованная моя». Из его произведений формировались репертуары таких известных исполнителей, как София Ротару, Лев Лещенко, Эдуард Хиль и Иосиф Кобзон.
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Президент Беларуси выразил соболезнования родным и близким артиста в связи с его кончиной и отметил, что его творчеством гордится вся страна.
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