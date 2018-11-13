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В Ошмянском районе нашли труп в яме для отходов

14.11.2018 11:03 — Разное | Аргументы и факты  
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В Ошмянском районе нашли труп в яме для отходов
Следственный комитет РБ

О смерти 51-летнего мужчины сообщил его родственник. Он нашел тело 9 ноября в яме для отходов ОАО «Гольшанский крахмальный завод».

При осмотре видимых телесных повреждений на теле не было обнаружено.
Рядом с ямой была обнаружен гужевая повозка с лошадью, которая принадлежала погибшему.

Как сообщает СК, местные жители регулярно доставали из ямы пятиметровой глубины мезгу и использовали ее для подкормки домашнего скота.

Сообщается, что в этот день мужчина приехал к яме за мезгой, однако скончался из-за перекрытия дыхательных путей отходами.

Проверка продолжается.

 

 
 
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Сообщается, что в этот день мужчина приехал к яме за мезгой, однако скончался из-за перекрытия дыхательных путей отходами.
 
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