Кухонные столешницы. Все, что необходимо знать при выборе материала

Модные направления

Если говорить о современных тенденциях, то акценты сместились на толщину и натуральность полотна. Стандартной толщиной столешницы считается 38 мм (производитель часто допускает смещение этого показателя в ту или иную сторону). Обзор последних коллекций говорит о том, что современные дизайнеры отдают предпочтение ультратонким столешницам или столешницам толщиной 15–20 мм. Что касается материала, то модные тенденции тяготеют к натуральным материалам или их хорошей имитации.

Требования к материалу

Требования к материалу, который подходит для изготовления столешницы, четко определен. К ним относятся:

● износостойкость и невосприимчивость к механическим повреждениям;

● устойчивость к влаге и агрессивной среде (моющие средства, фруктовые и овощные соки, уксус и т. п.);

● высокая термоустойчивость;

● красота и удобство;

● соответствие стилю, в котором выполнен дизайн кухни.

Нельзя забывать еще и о том, что больше половины покупателей обращают внимание на цену этого приобретения. Значит, к требованиям можно отнести и бюджетность.

Обзор материалов, применяемых для изготовления столешниц

Современное производство использует довольно внушительный перечень материалов, которые прекрасно подходят для изготовления кухонных рабочих поверхностей:

● к наиболее распространенным относятся ДСП и МДФ;

● древесина;

● акрил (акриловый камень);

● агломератный камень;

● натуральный камень;

● металл;

● керамическая плитка;

● закаленное стекло;

● стеклокерамика;

● бетон.

Столешницы из ДСП и МДФ

Самыми распространенными и бюджетными (около 10% от общей стоимости кухни), пожалуй, можно назвать ламинированные столешницы из ДСП и МДФ. Они востребованы не только из-за своей стоимости. При аккуратном использовании эксплуатационные характеристики вполне приемлемы:

● износостойкие и неплохо переносят механические воздействия;

● покрытие пластиком делает их влагоустойчивыми и неприхотливыми в уборке;

● легко монтируются и вырезаются под любую форму варочной панели или раковины;

● цветовое и фактурное разнообразие.

Подбирать лучше фактурные и неоднородные по цвету поверхности. При таком выборе дефекты на них, полученные в процессе эксплуатации, будут менее заметны.

К минусам можно отнести некрасивые стыки, отслоение пластика.

И хотя эти два материала очень похожи, все-таки между ними есть разница. МДФ слегка дороже: при его производстве используются древесные волокна и лигнин (натуральное связующее, которое уже содержится в древесине). В состав же ДСП входит стружка, спрессованная при помощи формальдегидных смол. Поэтому МДФ относится к экологически чистым материалам, чего нельзя сказать о ДСП.

Производство не стоит на месте и продолжает радовать потребителя новинками. Так, например, в продаже можно найти ламинированные столешницы, на которых механические повреждения можно удалить, прогладив их утюгом.

Древесина

Дерево никогда не выходит их моды. Для производства столешниц используют древесину сосны, лиственницы, бука, дуба, ясеня. Если уж тратить деньги, то лучше остановить свой выбор на твердых сортах древесины: дубе, ясене. Сосна имеет мягкую древесину, поэтому в большей степени подвержена механическим повреждениям. Безвредные для человека пропитки (например, масло с содержанием воска) делают деревянные столешницы влагостойкими. Правда, они не любят высоких температур, но теплые и натуральные, уникальные по рисунку и цвету деревянные поверхности не могут оставить равнодушными многих покупателей.

Акриловый камень

Акрил часто называют акриловым камнем за сильное сходство с натуральным. В состав материала входит белая глина, акриловая смола и полимеры.

Столешницы из акрила обладают многими отличными эксплуатационными характеристиками:

● высокой прочностью и экологичностью;

● наличием плотной и гладкой поверхности, не впитывающей жидкости, запахи;

● они теплее, легче, дешевле столешниц из натурального камня;

● устойчивы к температурным перепадам и ультрафиолету;

● пластичность материала позволяет придавать поверхности практически любую форму;

● при необходимости фрагменты легко склеиваются, образуя шов (его практически не заметишь после шлифовки), прочность которого всего на 15–20% ниже прочности самого материала;

● обширная цветовая гамма;

● образовавшиеся царапины можно легко реставрировать.

Конечно, есть и недостатки. Акриловые столешницы деформируются при температуре выше 150 градусов, от горячих предметов (например, сковороды) могут оставаться следы. Хотя акрил и нейтрален ко многим агрессивным средам, ацетон и некоторые концентрированные кислоты (соляная, серная) являются для него растворителями.

Акриловые столешницы удобны, практичны и долговечны (могут прослужить до 20 лет). Нарекания на качество могут возникнуть только в том случае, когда недобросовестный производитель удешевляет исходный материал или нарушает технологический процесс.

Столешницы из агломерата

Агломерат – это искусственный камень, состоящий на 80% из натуральных горных пород (гранитный, мраморный, кварцевый щебень). В качестве связующего вещества используют полиэфирную смолу. Если говорить о его составе в целом, то на натуральные компоненты приходится 97%. Поэтому агломератный камень можно смело называть «почти натуральным».

Такой материал обладает многими преимуществами:

● трудно отличим от природного камня;

● можно найти различные неповторимые цветовые варианты (добавляют окрашивающие пигменты, металлическую стружку, окрашенное стекло и другие декоративные элементы);

● долговечен и ударопрочен;

● влагоустойчив, хорошо переносит высокие температуры и агрессивные среды;

● высокая плотность материала делает его гигиеничным, легко содержащимся в чистоте.

Имея столько положительных качеств, агломерат обладает и отрицательными:

● довольно высокая цена столешницы из искусcтвенного камня , хотя и ниже, чем у природного камня;

● из-за большого веса (от 48 до 76 кг) требует усиленного каркаса;

● не подлежит реставрации;

● на стыках заметен шов.

Натуральный камень

Если имеется достаточная материальная база, то очень трудно отказать себе в такой роскоши, какой является натуральный камень. Изысканности, аристократизма и неповторимости придаст кухне столешница, выполненная из природного камня. Это может быть базальт, гранит, мрамор, травертин, тальковый камень.

Если быть до конца честным, то характеристику столешниц из натурального камня лучше начинать с недостатков, так как изделия из него слишком капризны в уходе:

● при некачественной полировке природный камень впитывает влагу;

● со временем есть опасность появления дефектов, которые не всегда можно отреставрировать (например, скол);

● необходим очень прочный каркас;

● неповторимый рисунок камня нельзя подобрать при замене фрагмента;

● необходимо проводить профилактические работы;

● нежелателен контакт с едкими и красящими веществами;

● не всегда безопасны (например, встречаются камни с повышенным уровнем радиации).

Следует учесть, что эксплуатационные характеристики столешниц, выполненных из разных пород, имеют свои отличия.

Мрамор, к примеру, сильнее гранита подвержен внешним воздействиям (как более мягкий и пористый), однако разнообразнее по цвету и вариантам рисунка.

Травертин (нежный и хрупкий материал, внешне чем-то напоминающий мрамор) имеет множество цветов и оттенков. Но после качественной шлифовки (или полировки) и обработки специальными гидрофобными веществами становится довольно устойчивым к внешним воздействиям. Потенциального покупателя может привлечь одно поистине уникальное свойство травертина: со временем он не разрушается, а становится очень прочным (даже может соперничать по крепости с гранитом). Это ли не чудо?

Еще один интересный представитель из семейства натуральных камней – тальковый, или мыльный (жировик). Его можно назвать эталоном мягкости среди камней. Особенностью данного материала является его способность со временем становиться только лучше (черты старения на предметах всегда были в моде). Еще один плюс: все дефекты на поверхности легко устраняются.

Металлические столешницы

Металл – не самый распространенный материал для изготовления столешниц. И к дизайну не каждой кухни подходит холодный металлический блеск. Такие столешницы хороши для кухонь, выполненных в авангардистском, индустриальном стилях; возможно, подойдут к стилям баухауз и конструктивизм.

Между тем металлические столешницы отвечают необходимым эксплуатационным требованиям:

● хорошо моются, гигиеничны;

● термоустойчивы и влагоустойчивы.

К негативным сторонам этого материала можно отнести такие неприятные моменты:

● подвержены механическим повреждениям;

● для них подходят не все чистящие средства;

● использование таких столешниц сопровождается шумовым эффектом;

● ремонт или реставрация проблематичны (все зависит от повреждения).

Керамическая плитка

В качестве материала для столешницы отлично подойдет керамическая плитка. Огромный плюс, который вы получаете при использовании такого материала, – уникальность и возможность составить потрясающую композицию, подходящую любому дизайну кухни. Это далеко еще не все достоинства такой столешницы. Если выберете качественную и прочную плитку (например, из керамогранита), то рабочая поверхность будет иметь такие положительные свойства:

● долговечность;

● устойчивость к механическим повреждениям, высоким температурам и влагостойкость;

● легко моется;

● широкая палитра фактур и расцветок (плитка представлена в огромном ассортименте);

● хорошо ремонтируется.

Закаленное стекло

Такой материал не относится к самым дешевым и подходит не под каждый стиль. Но стекло делает кухню легкой, нежной, воздушной. Поверхность такой столешницы может быть цветной и однотонной, матовой и глянцевой, фактурной и гладкой. Закаленное стекло не боится высоких температур, влаги, химии. При этом легко содержится в чистоте.

Но, будучи слишком хрупким материалом, легко царапается, разбивается и не реставрируется.

Стеклокерамика

Столешницы из этого материала прекрасно вписываются в современные модные тенденции. Они могут быть ультратонкими и подчеркивать современность кухни.

Стеклокерамика имеет прекрасные эксплуатационные характеристики:

● термостойкость в 3 раза выше, чем у закаленного стекла;

● достойно переносит механические воздействия (кроме точечных ударов);

● выдерживает нагрузки до 25 кг на квадратный сантиметр;

● устойчива к химическим воздействиям и влагостойка.

Серьезными недостатками можно считать цену и появление царапин при неправильном уходе.

Бетон

У брендовых зарубежных производителей данный материал сейчас на пике популярности. Эту новинку изготавливают на заказ. Но мастера, имеющие навыки работы с таким материалом, могут легко справиться с такой работой. Главным тут, пожалуй, является полет фантазии. Бетонной конструкции можно придавать любую форму, цвет, шлифовать, декорировать различными предметами и материалами. Если грамотно обработать бетонную поверхность, то она будет прекрасно соответствовать всем необходимым эксплуатационным характеристикам, присущим кухонным рабочим поверхностям.

Серьезным минусом можно назвать трудности монтажа тяжелой конструкции.

Как видите, современные производители кухонной мебели стараются порадовать своего покупателя широким выбором производимого товара. И это им, без сомнения, пока удается.