Киновидеопрокату Могилева не хватает денег на показ «Богемской рапсодии»

В беларуский прокат вышел фильм-чествование группы Queen и ее гениального вокалиста Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». Вторую неделю подряд лента собирает в Минске полные залы и активно обсуждается в Facebook. Кино показывают в пяти областных городах – то есть практически по всей стране кроме Могилева.



Как пишут в социальных сетях, в Могилеве есть пять кинотеатров, но, чтобы посмотреть на Меркьюри могилевчанам приходится ехать в Минск, и этому рады не все.

Что говорит киновидеопрокат Могилева



Начальник репертуарного отдела Сидоренко Наталья говорит, что ей часто звонят с вопросом, где в местных кинотеатрах фильм про Фредди, да она бы и сама хотела очень его посмотреть, но финансы, увы, не позволяют: «Мы этот фильм в репертуарной комиссии рассмотрели и в репертуар проката включили, но финансовые требования, которые нам выставила компания-дистрибьютер, на данный момент нами не выполнимы. Мы ведем переговоры, но пока дистрибьютер на уступки не идет. Не то, что нам не хватает денег, просто мы же же и результат просчитываем…Но мы не сдаемся, понимаем и учитываем зрительский спрос, сам фильм про группу Queen – это легенда. Конечно, мы не могли оставить его без внимания. Пока его из репертуара не списали».



Но вопрос, где нашли деньги другие областные киновидеопрокаты, Наталья ответить не смогла: «Я не знаю, на каких условиях работают другие областные кинопрокатчики, какие требования им дистрибьютеры выставляют – это коммерческая тайна каждого предприятия».

Напомним, это не первый случай, когда в могилевских кинотеатрах в репертуаре нет иностранных картин, которые рвут беларуский (да и мировой) прокат. Например, в Могилеве не показывали фильмы «Смерть Сталина», «Матильда» и «Три билборда».