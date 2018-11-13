ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пять лет за реабилитацию нацизма. Министры предлагают внести очередные изменения в закон

14.11.2018 09:34 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В Беларуси могут принять новые законы, по которым будут наказывать за пропаганду нацизма и экстремизма. Законопроект уже подготовлен Советом министров и передан на рассмотрение в парламент, пишет TUT.by. 

Новая уголовная статья 

Если законопроект примут (а это может случится уже этой осенью), в борьбе с нацизмом в Беларуси появится новая уголовная статья. Если быть точным, 130 статью уголовного кодекса страны расширят: в название статьи «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни» будет внесена  «реабилитация нацизма». За последнюю планируют наказывать тюремным сроком до пять лет. Причем лишения свободы будет грозить не только за «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства», но и за «умышленные действия по реабилитации нацизма».

Новая административная статья 

Законопроектом предлагается дополнить статью 17.10 Кодекса об административных правонарушениях. К  «пропаганде, публичной демонстрации, изготовлению и распространению нацистской символики или атрибутики» будет введена ответственность и за те же действия с символикой или атрибутикой «экстремистских и террористических организаций».  То есть наказывать планируют и за распространение портретов Гитлера, например. Появится и новая мера пресечения – за рецидив. Если в течение года после административного взыскания человек еще раз нарушит этот же закон ему грозит: арест или штраф от 10 до 20 базовых величин (245 до 490 рублей) для физического лица, штраф от 20 до 50 базовых величин (1225 рублей) для ипэшников, и от 50 до 200 базовых величин (4900 рублей) для юридических лиц.

Важно

Карать за изготовление и публичную демонстрацию портретов и другой символики в театре, кино, цирке или другом искусстве, как и прежде, не будут. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси могут принять новые законы, по которым будут наказывать за пропаганду нацизма и экстремизма. Законопроект уже подготовлен Советом министров и передан...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Глубоком спасён тонувший на озере Подлужное рыбак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика