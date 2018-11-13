Пять лет за реабилитацию нацизма. Министры предлагают внести очередные изменения в закон

В Беларуси могут принять новые законы, по которым будут наказывать за пропаганду нацизма и экстремизма. Законопроект уже подготовлен Советом министров и передан на рассмотрение в парламент, пишет TUT.by.



Новая уголовная статья



Если законопроект примут (а это может случится уже этой осенью), в борьбе с нацизмом в Беларуси появится новая уголовная статья. Если быть точным, 130 статью уголовного кодекса страны расширят: в название статьи «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни» будет внесена «реабилитация нацизма». За последнюю планируют наказывать тюремным сроком до пять лет. Причем лишения свободы будет грозить не только за «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства», но и за «умышленные действия по реабилитации нацизма».



Новая административная статья



Законопроектом предлагается дополнить статью 17.10 Кодекса об административных правонарушениях. К «пропаганде, публичной демонстрации, изготовлению и распространению нацистской символики или атрибутики» будет введена ответственность и за те же действия с символикой или атрибутикой «экстремистских и террористических организаций». То есть наказывать планируют и за распространение портретов Гитлера, например. Появится и новая мера пресечения – за рецидив. Если в течение года после административного взыскания человек еще раз нарушит этот же закон ему грозит: арест или штраф от 10 до 20 базовых величин (245 до 490 рублей) для физического лица, штраф от 20 до 50 базовых величин (1225 рублей) для ипэшников, и от 50 до 200 базовых величин (4900 рублей) для юридических лиц.



Важно



Карать за изготовление и публичную демонстрацию портретов и другой символики в театре, кино, цирке или другом искусстве, как и прежде, не будут.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пять лет за реабилитацию нацизма. Министры предлагают внести очередные изменения в закон В Беларуси могут принять новые законы, по которым будут наказывать за пропаганду нацизма и экстремизма. Законопроект уже подготовлен Советом министров и передан...