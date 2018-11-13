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Курсы валют и криптовалют на сегодня

14.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Курс российского рубля рухнул в начале торгов, биткойн -4.89.

Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0061 рубля до 2,1510 BYN/USD. Доллар непрерывно дорожает уже пятый раз подряд и впервые за 36 дней пробил уровень 2,15 BYN. До максимального уровня в текущем году осталось всего 0,0171 рубля.

Средневзвешенный курс евро подскочил сразу на 0,0167 рубля до 2,4269 BYN/EUR. Евро три дня подряд дешевел и оказался на минимуме за 12 дней, а сегодня резким рывком вверх он полностью отыграл все потери и оказался на максимуме за 27 дней.

Средневзвешенный курс российского рубля рухнул сразу на 0,0125 рубля до 3,1565 BYN/100 RUB. Рубль РФ дешевеет уже пятые торги подряд и оказывается на минимуме за 51 день, потеряв за это время почти 6 копеек.

Bitcoin − 6360.79$ (-4.89);

Bitcоin Cash/ВСС – 522.26$ (+9.65);

DigitalCash − 163.05$ (-1.67);

Еthеreum − 207.03$ (-2);

ZCаsh − 130.12$ (-4.99);

Monеro − 105.84$ (-1.12).


 
 
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Курс российского рубля рухнул в начале торгов, биткойн -4.89.
 
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