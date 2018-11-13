2 ноября в Минском городском дворце культуры состоялся Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «МІРНЫ ФЭСТ. Мінск 2018».

Фестиваль был богат широким многообразием творческих жанров. Хореография и вокал, театр и художественное слово, инструментальная музыка и цирковое искусство были представлены солистами, группами исполнителей и большими творческими коллективами детей и юношества.

Для всех участников - это шанс заявить о себе, проявить свой талант, воплотить мечту.

Театральный коллектив гимназии №1 г.Дзержинска «Ступени» воспользовался этой замечательной возможностью. Ребята подготовили небольшой РЕМИКС на уже знакомый зрителю мюзикл «Мама кот». Путем сведения и перемешивания нескольких частей исходного материала, опираясь на немногочисленный актерский состав, который порядком поредел после лета, получилась НОВАЯ ВЕРСИЯ.

Слаженно сработала вся КОМАНДА коллектива.Образцовый театр-студия «Ступени» удостоен звания Дипломанта и Лауреата 3 степени. Отдельно членами жюри была отмечена артистическая органика главной героини Афортунады(Волчек Дарьяна) и яркая актерская работа Виталия Владимировича Быковского.

Коллектив выражает благодарность человеку, который подхватил идею и влился в постановку – Глебу Степановичу Столяру. Новый Консильери справился со своей ролью, поддержал команду, и составил замечательный тандем нашему Виталию Владимировичу и Тихону.

«Мірны фэст» также подарил коллективу Дипломанта и Лауреата 1 степени в жанре художественное слово. Кисленкова Виктория исполняла отрывок из произведения Евгения Клюева «Самая маленькая из звезд». Оебята и руководитель коллектива поздравляют Викторию с дебютом в этом виде творчества и блестящей победой.





