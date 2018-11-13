﻿ «МІРНЫ ФЭСТ. Мінск 2018». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«МІРНЫ ФЭСТ. Мінск 2018»

14.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

2 ноября в Минском городском дворце культуры состоялся Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «МІРНЫ ФЭСТ. Мінск 2018».

Фестиваль был богат широким многообразием творческих жанров. Хореография и вокал, театр и художественное слово, инструментальная музыка и цирковое искусство были представлены солистами, группами исполнителей и большими творческими коллективами детей и юношества.

Для всех участников - это шанс заявить о себе, проявить свой талант, воплотить мечту.

Театральный коллектив гимназии №1 г.Дзержинска «Ступени» воспользовался этой замечательной возможностью. Ребята подготовили небольшой РЕМИКС на уже знакомый зрителю мюзикл «Мама кот». Путем сведения и перемешивания нескольких частей исходного материала, опираясь на немногочисленный актерский состав, который порядком поредел после лета, получилась НОВАЯ ВЕРСИЯ.

Слаженно сработала вся КОМАНДА коллектива.Образцовый театр-студия «Ступени» удостоен звания Дипломанта и Лауреата 3 степени. Отдельно членами жюри была отмечена артистическая органика главной героини Афортунады(Волчек Дарьяна) и яркая актерская работа Виталия Владимировича Быковского.

Коллектив выражает благодарность человеку, который подхватил идею и влился в постановку – Глебу Степановичу Столяру. Новый Консильери справился со своей ролью, поддержал команду, и составил замечательный тандем нашему Виталию Владимировичу и Тихону.

«Мірны фэст» также подарил коллективу Дипломанта и Лауреата 1 степени в жанре художественное слово. Кисленкова Виктория исполняла отрывок из произведения Евгения Клюева «Самая маленькая из звезд». Оебята и руководитель коллектива поздравляют Викторию с дебютом в этом виде творчества и блестящей победой.



 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 ноября в Минском городском дворце культуры состоялся Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «МІРНЫ ФЭСТ. Мінск 2018». ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иголки в грушах обнаружили в Австралии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика