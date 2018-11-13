Должники будут получать СМС о возбуждении исполнительного производства, сообщил журналистам начальник главного управления принудительного исполнения - главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко, передает корреспондент БЕЛТА.



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Как отметил главный судебный исполнитель, в ближайшее время планируется теснее работать с мобильными операторами, чтобы информировать должников с помощью автодозвона и СМС-рассылки. "Должники будут получать СМС-сообщения о возбуждении исполнительного производства и, возможно, еще каких-то исполнительных действиях. Этот вопрос тоже прорабатывается", - сказал Дмитрий Коваленко.

Вместе с тем и сейчас закон об исполнительном производстве позволяет использовать эти средства связи, чтобы достучаться до должника.

В Минске проходит международная практическая конференция "Развитие системы принудительного исполнения", посвященная пятилетию системы органов принудительного исполнения Беларуси. Участники обсуждают актуальные вопросы в сфере исполнительного производства для последующего совершенствования законодательства, поиска оптимальных путей развития системы принудительного исполнения, повышения ее эффективности.