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Должники будут получать СМС о возбуждении исполнительного производства
14.11.2018 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Должники будут получать СМС о возбуждении исполнительного производства, сообщил журналистам начальник главного управления принудительного исполнения - главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил главный судебный исполнитель, в ближайшее время планируется теснее работать с мобильными операторами, чтобы информировать должников с помощью автодозвона и СМС-рассылки. "Должники будут получать СМС-сообщения о возбуждении исполнительного производства и, возможно, еще каких-то исполнительных действиях. Этот вопрос тоже прорабатывается", - сказал Дмитрий Коваленко.
Вместе с тем и сейчас закон об исполнительном производстве позволяет использовать эти средства связи, чтобы достучаться до должника.
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Должники будут получать СМС о возбуждении исполнительного производства, сообщил журналистам начальник главного управления принудительного исполнения - главный...
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