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Первая жертва "новой" разметки: на перекрёстке 28-го Июля - Пионерская произошло ДТП

14.11.2018 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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На самом деле новая разметка тут ни при чём, она как раз в порядке. Как и осень - погода конечно не ахти, но это не отменяет внимательности и зеркал заднего вида. Но, как есть, так есть.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60606.php

Первая жертва "новой" разметки: на перекрёстке 28-го Июля - Пионерская произошло ДТП

ДТП произошло сегодня, 14 ноября 2018 года утром.

видео - Wikilink.by


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60606.php

Первая жертва "новой" разметки: на перекрёстке 28-го Июля - Пионерская произошло ДТП
 Первая жертва "новой" разметки: на перекрёстке 28-го Июля - Пионерская произошло ДТП

фото - очевидцев-любителей портретного режима

 
 
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На самом деле новая разметка тут ни при чём, она как раз в порядке. Как и осень - погода конечно не ахти, но это не отменяет внимательности и зеркал заднего вида. Но,...
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
Лоевский край
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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