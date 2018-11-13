На самом деле новая разметка тут ни при чём, она как раз в порядке. Как и осень - погода конечно не ахти, но это не отменяет внимательности и зеркал заднего вида. Но, как есть, так есть.



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ДТП произошло сегодня, 14 ноября 2018 года утром.

видео - Wikilink.by



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фото - очевидцев-любителей портретного режима