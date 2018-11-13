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Первая жертва "новой" разметки: на перекрёстке 28-го Июля - Пионерская произошло ДТП
14.11.2018 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
На самом деле
ДТП произошло сегодня, 14 ноября 2018 года утром.
видео -
фото - очевидцев-любителей портретного режима
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На самом деле новая разметка тут ни при чём, она как раз в порядке. Как и осень - погода конечно не ахти, но это не отменяет внимательности и зеркал заднего вида. Но,...
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