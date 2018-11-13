В ГАИ рассказали, зачем изменили разметку на перекрёстке 28-го Июля в сторону Пионерской

По инициативе УГАИ УВД, в целях повышения пропускной способности и минимизации возникновения заторовых ситуаций на пересечении ул 28 Июля-ул.Московская -ул.Пионерская, в частности для транспортных средств движущихся по ул.28 Июля, коммунальными службами города были внесены изменения в организацию дорожного движения .



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После чего, с крайней левой полосы по направлению от ул.28 июля к ул.Пионерской разрешено движение в прямом направлении.



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Двигаясь по 2-ой полосе движения, по направлению от ул.28 Июля к ул.Пионерской, водителям необходимо быть предельно внимательными, так как данная полоса выходит на остановку общественного транспорта. Соблюдайте Правила дорожного движения!