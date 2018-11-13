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Брестчане пытаются вернуть деньги за нереализованный отдых с турфирмы «Fox Travel»
14.11.2018 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Долгожданный
Подробности - в видеоматериале ТРК "Брест".
VБ: от себя добавим, что учредителем данной фирмы является печально известный в Бресте человек с именем
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Долгожданный отдых на море с помощью турфирмы «Fox Travel» для некоторых жителей Брестской области закончился еще на старте: отдали деньги, но так и никуда не полетели. ...
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