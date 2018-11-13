Мазолово — деревня будущего

Агрокомплекс «Мазоловогаз» и торговый центр с магазином и кафе открылись в агрогородке Мазолово Витебского района 7 ноября. Как отметил присутствовавший на мероприятии председатель облисполкома Николай Шерстнёв, агрогородок имеет все шансы стать «деревней будущего».





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