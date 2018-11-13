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Мазолово — деревня будущего
14.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Агрокомплекс «Мазоловогаз» и торговый центр с магазином и кафе открылись в агрогородке Мазолово Витебского района 7 ноября. Как отметил присутствовавший на мероприятии председатель облисполкома Николай Шерстнёв, агрогородок имеет все шансы стать «деревней будущего».
Подробнее читайте в №87 от 13.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Агрокомплекс «Мазоловогаз» и торговый центр с магазином и кафе открылись в агрогородке Мазолово Витебского района 7 ноября. Как отметил присутствовавший на...
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