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Группа ЛСП вернулась из тура, где у них было 9 концертов при полных залах

14.11.2018 11:34 — Разное | Tut.by  
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Недавно белорусская группа ЛСП была в туре по России. Концерты стартовали 8 октября в Воронеже и завершились 10 ноября в Челябинске. За это время Олег Савченко с командой выступили в 23 городах, в девяти из них — при аншлаге.


Фото: lspofficial.ru

Солд-аут у группы случился на концерте в Саранске, Перми, Ижевске, Красноярске, Кемерово, Томске, Барнауле, Тюмени, Кургане, Челябинске. Некоторые из площадок по вместимости сравнимы с минским клубом Re: public.

— Это уже наш девятый аншлаг в этом туре. Спасибо за лояльность, друзья. Мы любим вас! — написал Олег Савченко в Instagram.

В этом году у группы еще запланировано пять концертов в разных городах Украины, а также по концерту в Риге, Таллине и Калининграде. В следующем году даст большие концерты в Минске, Москве и Санкт-Петербурге.

Концерт ЛСП в Минске. «Минск-Арена» 23 марта 2019. Билеты на танцпол — 27 рублей

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10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить один из десяти бесплатных пригласительных на гастрономический фестиваль в рамках конгресса для родителей «МамаPro». Счастливчикам пригласительные достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно белорусская группа ЛСП была в туре по России. Концерты стартовали 8 октября в Воронеже и завершились 10 ноября в Челябинске.
 
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