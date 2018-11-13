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В Сморгонском районе опрокинулась маршрутка: пострадали пять человек

14.11.2018 11:30 — Разное | Tut.by  
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Пять человек получил травмы в ДТП, которое произошло утром 14 ноября вблизи деревни Солы Сморгонского района. Об этом сообщает «Гродненская правда».

По предварительной информации, микроавтобус, следовавший по маршруту Сморгонь — Гродно через Островец, съехал в кювет и лег на бок. В результате ДТП пять человек получили травмы и были доставлены в больницу.

По словам главврача центральной районной больницы Сергея Куденьчука, госпитализация понадобилась двум мужчинам. С травмами различной степени тяжести они помещены в травматологическое отделение. Трое пострадавших отделались легкими ушибами и ссадинами. Они отпущены домой.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла утром 14 ноября вблизи деревни Солы.
 
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