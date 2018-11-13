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Мозырянин пытался убить женщину отвёрткой
14.11.2018 11:32 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел в Мозыре.
В гости к 47-летнему местному жителю пришли две его подруги. Компания выпивала, одна из женщина даже пела частушки.
Внезапно хозяин квартиры вышел из комнаты, а вернулся уже с отверткой.. Подошел к приятельнице, ни с того ни с сего сел к ней на колени и со словами «умри, тварь» пырнул ее инструментом прямо в шею.
Пострадавшая сама позвонила в милицию и сообщила, что её хотят убить. На место прибыли правоохранители и медики, пишет
Вскоре стало понятно, почему мужчина начал вести себя неадекватно – в его крови обнаружили 4,5 промилле алкоголя.
Мозырянин ранее не был судим. Максимальное наказание, которое ему грозит – 2 года лишения свободы.
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Вскоре стало понятно, почему мужчина начал вести себя неадекватно – в его крови обнаружили 4,5 промилле алкоголя.
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