Мозырянин пытался убить женщину отвёрткой

Инцидент произошел в Мозыре.

В гости к 47-летнему местному жителю пришли две его подруги. Компания выпивала, одна из женщина даже пела частушки.

Внезапно хозяин квартиры вышел из комнаты, а вернулся уже с отверткой.. Подошел к приятельнице, ни с того ни с сего сел к ней на колени и со словами «умри, тварь» пырнул ее инструментом прямо в шею.

Пострадавшая сама позвонила в милицию и сообщила, что её хотят убить. На место прибыли правоохранители и медики, пишет «БелНовости».

Вскоре стало понятно, почему мужчина начал вести себя неадекватно – в его крови обнаружили 4,5 промилле алкоголя.

Мозырянин ранее не был судим. Максимальное наказание, которое ему грозит – 2 года лишения свободы.