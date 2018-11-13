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Мозырянин пытался убить женщину отвёрткой

14.11.2018 11:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Мозырянин пытался убить женщину отвёрткой
Фото из открытых источников

Инцидент произошел в Мозыре.

В гости к 47-летнему местному жителю пришли две его подруги. Компания выпивала, одна из женщина даже пела частушки.

Внезапно хозяин квартиры вышел из комнаты, а вернулся уже с отверткой.. Подошел к приятельнице, ни с того ни с сего сел к ней на колени и со словами «умри, тварь» пырнул ее инструментом прямо в шею.

Пострадавшая сама позвонила в милицию и сообщила, что её хотят убить. На место прибыли правоохранители и медики, пишет «БелНовости».

Вскоре стало понятно, почему мужчина начал вести себя неадекватно – в его крови обнаружили 4,5 промилле алкоголя. 

Мозырянин ранее не был судим. Максимальное наказание, которое ему грозит – 2 года лишения свободы.

 

 
 
Ссылка на источник 46
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Вскоре стало понятно, почему мужчина начал вести себя неадекватно – в его крови обнаружили 4,5 промилле алкоголя.
 
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