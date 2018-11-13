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В Израиле нашли не известное ранее изображение Христа

14.11.2018 11:39 — Разное | Tut.by  
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Ученые из Хайфского университета обнаружили новое изображение Иисуса в древней церкви в Израиле. Об этом пишет Haaretz.


Источник: Dror Maayan

Доктор Эмма Мааян-Фанар заметила изображени в развалинах Шивты — национальном парке на юге Израиля. Руины там обнаружили еще в 1871 году, в 1920-х годах археологи проводили раскопки древней церкви, на на росписи на ее своде особого внимания не обратили.

«Я оказалась там в нужно время, в нужном месте и с правильным углом наклона света, и вдруг увидела глаза. Это было лицо Иисуса во время его крещения, которое смотрело прямо на нас», — рассказала Мааян-Фанар.


Источник: Dror Maayan

Изображение сильно потускнело, разобрать что-либо на нем было практически невозможно. На снимках в высоком разрешении лицо стало разглядеть проще.

Ученые считают, что на нем стене запечатлен Иисус Христос в момент его крещения в зрелом возрасте. Скорее всего, мозаика относится к шестому веку нашей эры. Годом ранее в одной из соседних церквей также нашли изображение Христа в более зрелом возрасте, на котором показывается «Преображение Господне» на горе Фавор.

Специалисты отметили, что в отличие от западного представления о внешности Иисуса с длинными волосами и бородой, изображение в Шивте показывает его в восточном стиле с короткими вьющимися волосами, чисто выбритым лицом и длинным носом. По мнению ученых, представление о внешности Иисуса в разных культурах с течением времени менялось, и приспосабливалось к их обычаям и традициям.

 
 
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Изображение сильно потускнело, разобрать что-либо на нем было практически невозможно.
 
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