В США заявили об отсрочке санкций против России





Конгресс США может отложить введение новых санкций в отношении России на неизвестный срок, поскольку не успевает рассмотреть необходимый законопроект до конца 2018 года.

Как отметил сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, на это, скорее всего, просто не останется времени. Законодатели не успеют рассмотреть законопроект и провести по нему голосование, потому что сейчас они сосредоточены на голосовании по финансированию деятельности правительственных структур, кандидатам на судейские должности и законопроекту о сельском хозяйстве, пишет агентство Bloomberg.

Ранее аналитики заявили, что возможное расширение антироссийских санкций, вероятно, будет точечным и несильно повлияет на макроэкономическую ситуацию.

8 ноября Минфин США расширил санкции против России по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций. Российская сторона заявила, что не будет тратить время на анализ новых ограничительных мер ввиду их недейственности.

В августе Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.