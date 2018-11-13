Экспорт белорусского продовольствия в 2018 году превысит $5 млрд – Минсельхозпрод

Объем экспорта белорусской сельхозпродукции и продовольствия по итогам 2018 года превысит $5 млрд, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло журналистам в Минске в среду.

"По итогам 2017 года мы поставили на экспорт нашей продукции на сумму порядка $5 млрд. (...) Планируем, что уровень 2017 года мы обязательно перешагнем", - сказал И.Брыло.

Он уточнил, что за 9 месяцев 2018 года объем экспорта составил $3,8 млрд, что на 3,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В общей сложности поставки осуществлялись в 92 страны против 81 в 2017 году, в том числе молочной продукции - в 55 стран, мясной - в 17 стран.