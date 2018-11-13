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Доллар, ноябрь 2018, ощущение дежа-вю
Иллюстративное фото
"Сильное ощущение дежа-вю: на forex словно бы повторяется история ровно 2-летней давности.
8 ноября 2016 президентские выборы выиграл "неправильный" несистемный человек. Или во всяком случае, как считалось в ночь выборов, победил как бы не тот человек, которого любят рынки, - Дональд Трамп. Предрекали чуть ли не финансовый конец света. И котировки это так и отражали. Но только в первые часы. Фондовые индексы ушли "в подвал". По золоту случилось типичнейшее бегство от рисков: с $1270 до $1337 за несколько часов. По EUR/USD бегство из доллара с 1,10 до 1,13.
Дальше - полное переобувание всего рынка прямо в воздухе. Ближе к утру по времени восточного побережья Америки Трамп в одночасье из исчадия ада стал для Уолл-стрит хорошим. В его программе моментально разглядели смелые инфраструктурные реформы, инвестиции, срезание налогов, репатриацию капиталов - словом, небывалый экономический рост.
Как будто не читал никто этого раньше. Вынули из загашников явно заготовленные заранее новостные релизы, с новыми акцентами, как под копирку писанные - и тут же параллельно сумасшедшими деньгами взяли да и развернули все движения вспять. Биржи перешли к росту, да еще к какому: с того дня и началось знаменитое Трамп-ралли, кажущееся бесконечным. И раз настроения из тревожных моментально превратились по доллару в надежные, то и EUR/USD вернулся, откуда стартовал, и пошел себе куда-то на 1,05, ничтоже сумняшеся... А золото как "актив, не приносящий процентного дохода", уже к полудню по Нью-Йорку снова котировалось по $1270, к концу недели по $1220, а через месяц упало еще на $100 вниз. Бежать же больше было не от чего? Чего боялись, тому обрадовались?
Объяснять то сумасшедшее движение быстро научился любой, понять его логически толком не мог никто. Приходилось просто принять на веру, и чем быстрее, тем лучше, что Трамп и для доллара, и для бирж оказывается, лучше, чем Хиллари и Обама, за которых еще накануне ратовали все и системные, и рыночные СМИ. Да еще настолько лучше Трамп, оказывается, что дух захватывало. На самом же деле чувствовали кожей почти все: что движение, как бы не по-настоящему фундаментальное, идет в Америке "за Родину, за Трампа", а искусственное, синтетическое. Какие-то влиятельные фонды будто наложили на доллар свою мохнатую лапу, и никаких "шаг влево, шаг вправо" в рыночной толпе не допустили. Отмашкой же к росту доллара и бирж стала тогда якобы примирительная речь Трампа после его победы
При этом в декабре 2016 официально ждали второе повышение ставки (а в 2018 г. рынки ждут девятоее повышение). И точно так же впереди были новые подъемы ставки, и аналитики наперебой писали: всё, теперь евро ниже паритета с долларом уйдет. В 2016-м не ушло: евро меньше доллара стоить так и не стал, от области 1,0350-1,05 постепенно вверх оттолкнулся. И начал путь медленно и неверно, но на 1,25, как мы теперь уже знаем, а вовсе не под "единицу".
По Гегелю, история повторяется сперва в виде трагедии, потом в виде фарса. Насколько происходящее сейчас, в ноябре 2018 г., будет признано и окажется фарсом, мы скоро узнаем. А пока что признаки движения и обстоятельства очень напоминают все, что делалось два года назад, только сравнительно в микромасштабе. Во всяком случае пока. Поэтому и фарс напоминает. Да и дважды в одну и ту же реку заходя, трейдеры уже готовы к накатанному сценарию: один в один, поди, не допустят. Тот же размах, что и в 2016-м, маловероятен, а вот последовательность событий и движений - возможно.
Выборы в конгресс в 2018, как и президентские в 2016, завершились "неправильно". Нижнюю палату отвоевали люди, которых рынки (от недостатка мудрости, скорее всего) считают "правильными": Демократическая партия. Но эта их победа создала патовую, совершенно запертую ситуацию. Из-за которой Америка потеряет, видимо, ближайшие два года. В политическом смысле уж во всяком случае. За Трампом верхняя палата (сенат) и важная часть губернаторского корпуса. По сути, блокирующий пакет против любой "контрреволюции" от оппонентов. Он ничего толком не сможет, а они не смогут его уесть: ни импичмента объявить, ни хотя бы налоговую реформу его отменить.
Хорош этот тупик для доллара? Шут его знает! Но до выборов считалось общим местом: если конгресс будет разделенным, то для доллара такой тупик плох. Вот в первые часы и была на forex реакция на это "плохо", как в 2016-м, только маленькая: евро 1,15 протестировал, золото вверх на 1235 рвануло. Только фондовый не падал на сей раз: решил, что ему хорошо после октябрьской коррекции должно быть при любых политиках. Но вот, поднявшись в первые три дня, теперь зато снижается оттуда фондовый, пошел наверстывать.
Зато евро и золото и в первые часы, и дальше - буквально калька с 2016 г. EUR/USD уже 1,12, пробил годовые низы и рвется падать дальше. Сколько сможет вниз двигаться? Наверное, уж не так много, как два года назад. Все-таки люди помнить должны, и чем тогда кончилось, и что следующей осенью уже Европа ставки поднимать начнет. Но... сколько-то пройдут еще вниз, видимо. Может, до 1,11, может, и ниже 1,10 ударят. Прежде чем вспомнить, что по большинству экспертных прогнозов дорога евро к концу следующего года снова на 1,25, если не еще выше.
Аналогично золото: как будто на радостях, как будто теперь в него стало не от чего бежать. Хотя, казалось бы, наоборот: запертый в углу недееспособный конгресс, торговые войны, обострившаяся проблема долга... Из-за всего этого золото росло всю осень... Но теперь нет: и вид теперь у золота такой, как будто все прошлое было ошибкой. Уже на $35 цены упали и, видимо, ниже $1200 поднырнут. А там, как сложится. Если влиятельные фонды за дело возьмутся, то прежде чем вверх потом золото гнать, могут еще, не ровен час, и годовой минимум сперва обновить... Поглядим...
Безумное движение, фундаментально полностью притянутое за уши, и сложно заранее сказать, насколько надолго доллара хватит. А тянут за уши конкретно: если уж после абсолютно "проходного" заседания Федрезерва 8 ноября, где никаких решений и быть не могло принято, и ни прогнозов комитета не публиковали, ни пресс-конференции не было - и то сумели отыскать там некие "намеки" на декабрьское повышение ставки. Которое и так сомнению давно не подлежит. И это в коротюсеньком, в несколько абзацев величиной, сопроводительном заявлении, где слово "декабрь" или сочетание слов "следующее заседание" вообще ни разу не содержались.
Но... после этого пустого заседания сильные игроки, явно сговорившись, просто погнали все валюты вниз и вниз погнали так же золото. Так, как будто чиновники из Федрезерва сообщили реально что-то важное, на что надо было реагировать. Заранее подготовленное движение. Чья-то сильная мохнатая лапа, как в 2016-м.
Куда хотят, туда и гонят. А обоснования под движения заготовлены и публикуются по ходу. Опять ссылаются на примирительную речь Трампа, который отпустил несколько "любовных" пассажей в адрес своих непримиримых оппонентов и в целом вел себя как победитель после выборов, на которых ему пришлось отдать нижнюю палату. Фарс фарсом, но уж в этом Трамп профессионал! Подал как плюс, что сенат за ним остался и скинуть его не получится. И как еще один плюс, что нижняя палата конгресса больше не его. Открыто сказал: теперь все, что не удастся сделать, отсутствие прогресса по любым вопросам, он будет валить на своих противников, на Демпартию.
А заодно Трамп сказал, что... до конца своего президентского срока выплатит весь американский госдолг. Ага, все 22 уже почти триллиона долларов, конечно. Только если денег столько напечатает... Не знаем точно, что у Трампа в планах. Может быть, вообще дефолт и реструктуризация, а может, просто досидеть спокойненько два года, больше пошуметь, чем сделать, и потом переизбраться.
Хватит ли доллару времени, чтобы продолжать расти или хотя бы оставаться крепким до середины декабря, до следующего заседания Федрезерва? Не знаю. Надо наблюдать за техникой. Каждый день и внимательнейшим образом. Быть может, техника подаст сигнал раньше, чем новостные привычные шаблоны, которые уже приелись и, на самом деле, все до одного давно должны быть в ценах.
При таких параллелях и в условиях нарастающих в США противоречий, разделенных во мнениях политиков, разделенного во взглядах народа, пока сценарий действительно долгого роста доллара кажется не слишком вероятным. И скорее формирование ловушки для сильно разогнавшихся долларовых "быков" - вопрос недолгого времени. Посмотрим, будет ли и в плане дальнейшего сценария такое же дежа-вю. А сходство может быть не только с ноябрем и декабрем 2016, но и с 2005 г.
В 2005-м тоже впереди оставался целый год подъемов ставки, и их поднимали, а вот у доллара сил расти так и не было. Нашел себе EUR/USD дно тогда на 1,1637, вместо того чтобы падать под 1,15 и до 1,10, а этого не прогнозировал тогда только ленивый. В итоге сперва перевалили выше 1,20, а потом и на 1,35-1,40 движение тогда пошло. Несмотря на продолжающийся весь 2006 г. подъем ставок. А ведь тогда ставки до 5,25% поднимали. Сейчас максимум до 3%. По идее, не с чего бы доллару особо дороже, чем тогда, котироваться. До каких уровней сможет упасть, дотянуться в этот раз евро? Где остановится падение золота? Терпение, следим за техникой, слегка посматриваем на американскую инфляцию на всякий случай (завтра CPI). И ждем от рынка характерной - может, медленно копящейся - но, по возможности, яркой отмашки к действию".
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Своими оценками рынка делится Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade.
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