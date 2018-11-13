"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина



Алла Пугачев. Фото: www.globallookpress.com

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал свежее видео, которое для него записала Алла Пугачева. Примадонна вместе с их детьми, сыном Гарри и дочерью Елизаветой, ждет возвращение шоумена, гастролирующего на другом континенте, в подмосковной деревне Грязь.– сообщил. Видео начинается с того, что Гарри лежит под стулом и работает отверткой.Далее он встает и начинает рассказывать, что есть в его трейлере. Гарри показал диван, биотуалет и телевизор, который транслирует фильм "Титаник". телевизор представляет собой инсталляцию, сделанную из коробки, в которой стоит корабль и скомканный лист белой бумаги (видимо, айсберг).Чтобы включить телевизор, следует просто снять крышку с коробки. По словам Гарри, описывающего фильм "Титаник" (для этого мальчик сел позади коробки),. Отметим, что в комнате находилась и дочь Елизавета, однако по какой-то причине девочка не пожелала быть снятой на камеру.Многочисленные поклонники пришли в восторг от изобретательности Гарри.выразили свои восторги подписчики.