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"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина

14.11.2018 11:49 — Разное | UDF  
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Алла Пугачев. Фото: www.globallookpress.com
Алла Пугачева продолжает оповещать молодого мужа Максима Галкина, гастролирующего по Америке, о том, как ведут себя их дети Гарри и Лиза. Так, Примадонна сняла наследника, который сконструировал трейлер из подручных материалов.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал свежее видео, которое для него записала Алла Пугачева. Примадонна вместе с их детьми, сыном Гарри и дочерью Елизаветой, ждет возвращение шоумена, гастролирующего на другом континенте, в подмосковной деревне Грязь.

"Алла прислала репортаж из дома. Гарик у нас любит из подручных средств строить дома, машины, – на этот раз дом на колесах, трейлер! 😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – сообщил Максим Галкин. Видео начинается с того, что Гарри лежит под стулом и работает отверткой.

Далее он встает и начинает рассказывать, что есть в его трейлере. Гарри показал диван, биотуалет и телевизор, который транслирует фильм "Титаник". телевизор представляет собой инсталляцию, сделанную из коробки, в которой стоит корабль и скомканный лист белой бумаги (видимо, айсберг).

Чтобы включить телевизор, следует просто снять крышку с коробки. По словам Гарри, описывающего фильм "Титаник" (для этого мальчик сел позади коробки), "это была трагедия". Отметим, что в комнате находилась и дочь Елизавета, однако по какой-то причине девочка не пожелала быть снятой на камеру.


Многочисленные поклонники пришли в восторг от изобретательности Гарри. "Фантазер, мамина радость, защитник!!!!", "Ну , вообще по-другому мыслят!!!! Это поколение спасет мир!", "А детки очень красивые и умные, здоровья Вам всем!!!", "Какой молодец, мастеровой парень растет, это обязательно нужно развивать, растет МУЖЧИНА!!!", "Как и все детки! Мы тоже "строили домики" под столом со скатертью, из табуреток и газет... ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Молодец!", "Молодец, Гарик, фантазия на высоте ! Творческий человек растет!)" – выразили свои восторги подписчики.

 
 
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Примадонна сняла наследника, который сконструировал трейлер из подручных материалов.
 
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