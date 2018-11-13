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В Киеве девушка в розовом пальто топором испортила "Porsche"
Фото из открытых источников
Прохожие снимали видео, но останавливать девушку никто не стал.
Напоследок она засадила топор в лобовое стекло и уехала с парнем, который ждал, когда она закончит.
«Porsche Boxster» в зависимости от года продукции и модели стоит от 10 тысяч евро.
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Инцидент произошел в центре Киева.
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