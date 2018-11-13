«Безопасное детство» Ивацевичских малышей...

В Ивацевичском районе стартовал районный этап фестиваля «Безопасное детство». Конкурс проводится среди учреждений дошкольного образования и главной его целью является поиск новых форм и совершенствования работы по обучению безопасности дошкольников, привитию им культуры безопасности жизнедеятельности.

Участники конкурса продемонстрируют свои уникальные методы обучения и воспитания малышей безопасному поведению. Также будет оценена работа по включению родителей в процесс обучения ребят безопасности, создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов, обогащение новыми средствами обучения, игрушками и игровым оборудованием детских садов.

Так, 13 октября комиссии в составе представителей Ивацевичского районного отдела по ЧС и отдела по образованию Ивацевичского райисполкома представлены работы по четырем номинациям учреждениями дошкольного образования: ГУО «Домановский детский сад», ГУО «Бытенский детский сад», ГУО «Любищицкий детский сад». В учебных заведениях представлены не только уголки безопасности, оформленные с учетом возраста воспитанников, но и разработанные дидактические игры по основам безопасности, предназначенные для организации образовательного процесса по формированию культуры безопасности жизнедеятельности в игровой форме.

Посредством игры ребёнок на практике учится действовать в различных ситуациях, которые могут произойти в повседневной жизни. Осознавая их последствия, он вряд ли захочет, чтобы игра стала реальностью, и не возьмёт в руки спички. Вовремя обучить ребят основам безопасности жизнедеятельности, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях – значит сделать их детство безопасным, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне.

Виталий Дыдышко, первый заместитель начальника Ивацевичского РОЧС.