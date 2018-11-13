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Под Гродно снова случилось ДТП с маршруткой
В среду 14 ноября около шести часов утра в районе деревни Солы микроавтобус Сморгонь — Гродно съехал в кювет и перевернулся.
По предварительной информации, микроавтобус съехал в кювет и лег на бок. В ДТП пострадали пять человек.
Как рассказала первый заместитель начальника управления здравоохранения облисполкома Натальи Антонович, все пятеро доставлены в Сморгонскую центральную районную больницу, сообщает «Гродненская правда».
Сообщается, что госпитализация понадобилась двум мужчинам, которые были помещены в травматологическое отделение с травмами различной степени тяжести. Трое пострадавших отделались легкими ушибами и ссадинами, их медики отпустили домой.
По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, что 18 октября на 74 км автодороги Минск-Гродно произошло страшное ДТП. Микроавтобус врезался в бетонное разделительное ограждение на большой скорости. В результате
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В среду 14 ноября около шести часов утра в районе деревни Солы микроавтобус Сморгонь — Гродно съехал в кювет и перевернулся. По предварительной информации,...
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