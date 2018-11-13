Под Гродно снова случилось ДТП с маршруткой

В среду 14 ноября около шести часов утра в районе деревни Солы микроавтобус Сморгонь — Гродно съехал в кювет и перевернулся.

По предварительной информации, микроавтобус съехал в кювет и лег на бок. В ДТП пострадали пять человек.

Как рассказала первый заместитель начальника управления здравоохранения облисполкома Натальи Антонович, все пятеро доставлены в Сморгонскую центральную районную больницу, сообщает «Гродненская правда».

Сообщается, что госпитализация понадобилась двум мужчинам, которые были помещены в травматологическое отделение с травмами различной степени тяжести. Трое пострадавших отделались легкими ушибами и ссадинами, их медики отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.