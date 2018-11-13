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Под Гродно снова случилось ДТП с маршруткой

14.11.2018 11:57 — Разное | БДГ  
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В среду 14 ноября около шести часов утра в районе деревни Солы микроавтобус Сморгонь — Гродно съехал в кювет и перевернулся. 

По предварительной информации, микроавтобус съехал в кювет и лег на бок. В ДТП пострадали пять человек.

Как рассказала первый заместитель начальника управления здравоохранения облисполкома Натальи Антонович, все пятеро доставлены в Сморгонскую центральную районную больницу, сообщает «Гродненская правда».

Сообщается, что госпитализация понадобилась двум мужчинам, которые были помещены в травматологическое отделение с травмами различной степени тяжести. Трое пострадавших отделались легкими ушибами и ссадинами, их медики отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что 18 октября на 74 км автодороги Минск-Гродно  произошло страшное ДТП. Микроавтобус врезался в бетонное разделительное ограждение на большой скорости. В результате погибли двое и пострадали 13 человек. СК возбудил уголовное дело, а водитель оказался "хроническим" нарушителем.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В среду 14 ноября около шести часов утра в районе деревни Солы микроавтобус Сморгонь — Гродно съехал в кювет и перевернулся.  По предварительной информации,...
 
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