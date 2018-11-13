|
Тело мужчины обнаружено в яме для отходов в Ошмянском районе
Новости Беларуси. Днём 9 ноября правоохранителям сообщили, что 51-летний житель одной из деревень Ошмянского района находится в яме для отходов и не подаёт признаков жизни. Информация поступила от родственника гражданина.
По
На теле мужчины нет видимых травм. Рядом с ямой стояли повозка и лошадь, которые принадлежали умершему.
По факту обнаружения тела проводится проверка.
Установлено, что в пятиметровую яму регулярно сбрасываются отходы завода. Яма не огорожена, поэтому жители близлежащих деревень берут из неё мезгу для своих нужд.
У мужчины находились с собой бидоны для сбора мезги. При осмотре хозпостроек на территории домовладения умершего была найдена тара с остатками этих отходов, что даёт основания предполагать систематический завоз мезги.
В результате судмедэкспертизы стало известно, что смерть была вызвана перекрытием дыхательных путей мезгой. Также установлено, что гражданин был нетрезв.
Предварительная версия гибели – несчастный случай. Проверка продолжается.
Осенью 2018 года в Лунинецком районе мужчина застрял в заборе.
Новости по теме
‡агрузка...
Редкий розовый бриллиант продали на аукционе в Швейцарии за 50 млн долларов
Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров
Иголки в грушах обнаружили в Австралии
В Индонезии из кабины колеса обозрения выпали несколько человек
В аварии с маршруткой под Сморгонью пострадали два человека
Белорусский Дед Мороз возглавил топ-10 новогодних персонажей среди стран СНГ
В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь
В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 9 ноября правоохранителям сообщили, что 51-летний житель одной из деревень Ошмянского района находится в яме для отходов и не подаёт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)