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Редкий розовый бриллиант продали на аукционе в Швейцарии за 50 млн долларов

14.11.2018 11:39 — Разное | СТВ  
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Новости Швейцарии. Редкий розовый бриллиант продан на аукционе в Женеве за рекордные 50 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Редкий розовый бриллиант продали на аукционе в Швейцарии за 50 млн долларов

Бриллиант прямоугольной огранки, весом почти в 19 карат специалисты оценивают по высшей категории насыщенности цвета. Он является самым ярким розовым бриллиантом, когда-либо выставлявшимся на торгах.

Алмаз был найден на одном из месторождений в Южной Африке. Камнем долгое время владела семья Оппенгеймеров, управляющая алмазной компанией.

Редкий розовый бриллиант продали на аукционе в Швейцарии за 50 млн долларов
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Редкий розовый бриллиант продали на аукционе в Швейцарии за 50 млн долларов

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Теги: Минск
 
 
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Новости Швейцарии. Редкий розовый бриллиант продан на аукционе в Женеве за рекордные 50 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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