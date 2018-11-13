|
Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров
Новости США. Природный пожар превратил Калифорнию в выжженную пустыню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя уничтожило всё на территории 418 квадратных километров. Сгорели уже 7 тысяч 600 строений. Стихийное бедствие унесло жизни 48 человек. Несколько сотен до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасатели ведут поиски круглые сутки.
Всего на территории штата сейчас полыхает более десятка природных пожаров. В их тушении задействованы свыше 5 тысяч пожарных, 622 единицы спецтехники, вертолеты, бульдозеры и цистерны для перевозки воды.
Новости по теме
‡агрузка...
Редкий розовый бриллиант продали на аукционе в Швейцарии за 50 млн долларов
Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров
Иголки в грушах обнаружили в Австралии
В Индонезии из кабины колеса обозрения выпали несколько человек
В аварии с маршруткой под Сморгонью пострадали два человека
Белорусский Дед Мороз возглавил топ-10 новогодних персонажей среди стран СНГ
В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь
В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Природный пожар превратил Калифорнию в выжженную пустыню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)