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Иголки в грушах обнаружили в Австралии

14.11.2018 11:31 — Разное | СТВ  
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Новости Австралии. В австралийском Мельбурне обнаружили иголки в свежих грушах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло спустя три дня после того, как полиция арестовала женщину, обвиняемую в подкладывании колющих предметов в клубнику.

Австралийцы в панике: злоумышленники начиняют овощи и фрукты иголками и булавками

Иглу в груше нашла одна из сотрудниц местной телекомпании. Позже в пригороде Мельбурна обнаружили упаковку фруктов, нашпигованную иглами. Полиция штата Виктория начала расследование новых случаев порчи продукции.

Иголки в грушах обнаружили в Австралии

Иголки в грушах обнаружили в Австралии

 
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Австралии. В австралийском Мельбурне обнаружили иголки в свежих грушах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло спустя три дня после...
 
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