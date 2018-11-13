Первый этап переписи населения Беларуси





С 5 по 30 ноября 2018 года для подготовки к проведению переписи населения 2019 года проходит проверка адресного хозяйства страны.

В качестве регистраторов привлечен 1001 человек:

Гомельская область — 187,

Минская область — 181,

Брестская область — 164,

Витебская область — 158,

Могилевская область — 151,

Гродненская область -116,

Минск — 44.

Задача регистраторов — уточнить перечень и характеристики всех зданий, в которых проживают или могут проживать люди.

Регистраторы оснащены планшетными компьютерами с установленным на них специальным программным обеспечением, которое позволяет в режиме реального времени осуществлять работу с картографическим материалом (картой регистраторского участка).

На утро 13 ноября в республике проверено 245,8 тыс. строений*, или 45,1% от общего количества:

Брестская область — 43,8 тыс. (43,6%);

Витебская область — 37,2 тыс. (47,5%);

Гомельская область — 44,9 тыс. (45%);

Гродненская область — 28,6 тыс. (45,5%);

Минская область — 45,2 тыс. (46,2%);

Могилевская область — 37,3 тыс. (45,1%);

Минск — 8,8 тыс. (38,5%).

*Количество обследованных строений в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах с численностью 3 тыс. и более человек.

Источник: Национальный статистический комитет.

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