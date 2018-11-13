ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый этап переписи населения Беларуси

14.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Первый этап переписи населения Беларуси

С 5 по 30 ноября 2018 года для подготовки к проведению переписи населения 2019 года проходит проверка адресного хозяйства страны.

В качестве регистраторов привлечен 1001 человек:

Гомельская область — 187,

Минская область — 181,

Брестская область — 164,

Витебская область — 158,

Могилевская область — 151,

Гродненская область -116,

Минск — 44.

Задача регистраторов — уточнить перечень и характеристики всех зданий, в которых проживают или могут проживать люди.

Регистраторы оснащены планшетными компьютерами с установленным на них специальным программным обеспечением, которое позволяет в режиме реального времени осуществлять работу с картографическим материалом (картой регистраторского участка).

На утро 13 ноября в республике проверено 245,8 тыс. строений*, или 45,1% от общего количества:

Брестская область — 43,8 тыс. (43,6%);

Витебская область — 37,2 тыс. (47,5%);

Гомельская область — 44,9 тыс. (45%);

Гродненская область — 28,6 тыс. (45,5%);

Минская область — 45,2 тыс. (46,2%);

Могилевская область — 37,3 тыс. (45,1%);

Минск — 8,8 тыс. (38,5%).

*Количество обследованных строений в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах с численностью 3 тыс. и более человек.

Источник: Национальный статистический комитет.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 5 по 30 ноября 2018 года для подготовки к проведению переписи населения 2019 года проходит проверка адресного хозяйства страны. В качестве регистраторов привлечен 1001...
 
Новости дня
Новости разные
 
Штраф в размере до 50 базовых величин предусмотрен за незаконное перемещение через границу пиротехники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика