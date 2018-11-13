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Первый этап переписи населения Беларуси
14.11.2018 — Разное | Вороновская газета
С 5 по 30 ноября 2018 года для подготовки к проведению переписи населения 2019 года проходит проверка адресного хозяйства страны.
В качестве регистраторов привлечен 1001 человек:
Гомельская область — 187,
Минская область — 181,
Брестская область — 164,
Витебская область — 158,
Могилевская область — 151,
Гродненская область -116,
Минск — 44.
Задача регистраторов — уточнить перечень и характеристики всех зданий, в которых проживают или могут проживать люди.
Регистраторы оснащены планшетными компьютерами с установленным на них специальным программным обеспечением, которое позволяет в режиме реального времени осуществлять работу с картографическим материалом (картой регистраторского участка).
На утро 13 ноября в республике проверено 245,8 тыс. строений*, или 45,1% от общего количества:
Брестская область — 43,8 тыс. (43,6%);
Витебская область — 37,2 тыс. (47,5%);
Гомельская область — 44,9 тыс. (45%);
Гродненская область — 28,6 тыс. (45,5%);
Минская область — 45,2 тыс. (46,2%);
Могилевская область — 37,3 тыс. (45,1%);
Минск — 8,8 тыс. (38,5%).
*Количество обследованных строений в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах с численностью 3 тыс. и более человек.
Источник: Национальный статистический комитет.
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С 5 по 30 ноября 2018 года для подготовки к проведению переписи населения 2019 года проходит проверка адресного хозяйства страны. В качестве регистраторов привлечен 1001...
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