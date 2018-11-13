Штраф в размере до 50 базовых величин предусмотрен за незаконное перемещение через границу пиротехники

Гродненская региональная таможня напоминает, что перемещение физическими лицами через границу хлопушек, бенгальских огней и другой пиротехники запрещено.

К пиротехническим изделиям I, II, III классов опасности относятся:

• фонтаны холодного огня («фонтаны в торт»), хлопушки, бенгальские огни; радиус опасного действия данных изделий — порядка полуметра;

• наземные фейерверки (фонтаны, колеса), петарды; радиус опасного действия — пять метров;

• пиротехнические ракеты и салютные батареи; радиус опасной зоны — 20 метров и более.

Ввозить такой товар на территорию Республики Беларусь могут индивидуальные предприниматели и юридические лица при наличии разрешительных документов, выдаваемых Министерством по чрезвычайным ситуациям (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.09.2008 № 1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через Государственную границу Республики Беларусь»).





В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, физическому лицу будет отказано в выпуске такого товара, в отношении которого не соблюдены запреты и ограничения (пп.2 ч.2 ст.262).

За недекларирование лицо будет привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин.

СТОИТ ПОЧИТАТЬ

ГАИ рекомендует в гололед избегать резких маневров на дороге

Таможенники Беларуси, Литвы и Латвии договорились о мерах по уменьшению очередей в пунктах пропуска

http://grodnonews.by/