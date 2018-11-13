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Штраф в размере до 50 базовых величин предусмотрен за незаконное перемещение через границу пиротехники

14.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Гродненская региональная таможня напоминает, что перемещение физическими лицами через границу хлопушек, бенгальских огней и другой пиротехники запрещено. 

К пиротехническим изделиям I, II, III классов опасности относятся: 

•    фонтаны холодного огня («фонтаны в торт»), хлопушки, бенгальские огни; радиус опасного действия данных изделий — порядка полуметра; 
•    наземные фейерверки (фонтаны, колеса), петарды; радиус опасного действия — пять метров; 
•    пиротехнические ракеты и салютные батареи; радиус опасной зоны — 20 метров и более. 

Ввозить такой товар на территорию Республики Беларусь могут индивидуальные предприниматели и юридические лица при наличии разрешительных документов, выдаваемых Министерством по чрезвычайным ситуациям (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.09.2008 № 1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через Государственную границу Республики Беларусь»). 

Штраф в размере до 50 базовых величин предусмотрен за незаконное перемещение через границу пиротехники

В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, физическому лицу будет отказано в выпуске такого товара, в отношении которого не соблюдены запреты и ограничения (пп.2 ч.2 ст.262). 

За недекларирование лицо будет привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин. 

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Гродненская региональная таможня напоминает, что перемещение физическими лицами через границу хлопушек, бенгальских огней и другой пиротехники запрещено.  К...
 
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
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