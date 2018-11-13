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Штраф в размере до 50 базовых величин предусмотрен за незаконное перемещение через границу пиротехники
14.11.2018 — Разное | Вороновская газета
Гродненская региональная таможня напоминает, что перемещение физическими лицами через границу хлопушек, бенгальских огней и другой пиротехники запрещено.
К пиротехническим изделиям I, II, III классов опасности относятся:
• фонтаны холодного огня («фонтаны в торт»), хлопушки, бенгальские огни; радиус опасного действия данных изделий — порядка полуметра;
Ввозить такой товар на территорию Республики Беларусь могут индивидуальные предприниматели и юридические лица при наличии разрешительных документов, выдаваемых Министерством по чрезвычайным ситуациям (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.09.2008 № 1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через Государственную границу Республики Беларусь»).
В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, физическому лицу будет отказано в выпуске такого товара, в отношении которого не соблюдены запреты и ограничения (пп.2 ч.2 ст.262).
За недекларирование лицо будет привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин.
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Штраф в размере до 50 базовых величин предусмотрен за незаконное перемещение через границу пиротехники
Гродненская региональная таможня напоминает, что перемещение физическими лицами через границу хлопушек, бенгальских огней и другой пиротехники запрещено. К...
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