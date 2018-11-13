ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За вечер в Солигорском районе задержано 8 нетрезвых водителей

14.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

5 ноября 2018 14:31 5283

За вечер в Солигорском районе задержано 8 нетрезвых водителей

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: УВД Миноблисполкома

В Солигорском районе сотрудниками ГАИ области с 17 часов  3 ноября  до 2 часов 4 ноября выявлено 90 нарушений со стороны участников дорожного движения: 8 водителей управляли транспортом в нетрезвом виде, 16 — управляли транспортными средствами, не имея на это права, 7 — перевозили несовершеннолетних с нарушениями ПДД, 16 — не позаботились о своей безопасности и управляли транспортными средствами без наличия государственного техосмотра. Также было зарегистрировано 34 нарушения со стороны пешеходов.

За вечер в Солигорском районе задержано 8 нетрезвых водителей

Согласно анализу дорожно-транспортных происшествий самыми аварийными днями считаются предвыходной и выходные дни. Обусловлено это массовыми выездами за город и обратно, интенсивным движением, утомляемости и сонливости за рулем, спешки.

За вечер в Солигорском районе задержано 8 нетрезвых водителей

Во избежание дорожно-транспортных происшествий, Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения строго соблюдать Правила, быть предельно внимательными на дороге! Также напоминаем о продолжении республиканской профилактической акции «Безопасные каникулы» и обращаем внимание взрослых на возложенную на них ответственность за безопасность несовершеннолетних, каждодневный контроль и участие в жизни юных участников дорожного движения. Ваше поведение, уважаемые взрослые, должно быть положительным примером для ребенка.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации УВД Миноблисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 ноября 2018 14:31 5283 За вечер в Солигорском районе задержано 8 нетрезвых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика