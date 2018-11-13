

За вечер в Солигорском районе задержано 8 нетрезвых водителей Автор: Эдуард Кидяев. Фото: УВД Миноблисполкома

В Солигорском районе сотрудниками ГАИ области с 17 часов 3 ноября до 2 часов 4 ноября выявлено 90 нарушений со стороны участников дорожного движения: 8 водителей управляли транспортом в нетрезвом виде, 16 — управляли транспортными средствами, не имея на это права, 7 — перевозили несовершеннолетних с нарушениями ПДД, 16 — не позаботились о своей безопасности и управляли транспортными средствами без наличия государственного техосмотра. Также было зарегистрировано 34 нарушения со стороны пешеходов.

Согласно анализу дорожно-транспортных происшествий самыми аварийными днями считаются предвыходной и выходные дни. Обусловлено это массовыми выездами за город и обратно, интенсивным движением, утомляемости и сонливости за рулем, спешки.





Во избежание дорожно-транспортных происшествий, Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения строго соблюдать Правила, быть предельно внимательными на дороге! Также напоминаем о продолжении республиканской профилактической акции «Безопасные каникулы» и обращаем внимание взрослых на возложенную на них ответственность за безопасность несовершеннолетних, каждодневный контроль и участие в жизни юных участников дорожного движения. Ваше поведение, уважаемые взрослые, должно быть положительным примером для ребенка.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации УВД Миноблисполкома.