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«Новые зимние куртки выдали сначала специалистам конторы и бухгалтерии». Наболевшие проблемы обсудили в учхозе БГСХА

14.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В минувший понедельник  в РУП «Учхоз БГСХА» прошел День животновода. Вместе с председателем районного объединения профсоюзов Александром Кривенковым корреспонденты «Горецкого вестника» побывали на встречах с трудовыми коллективами МТК «Паршино», школе-ферме и узнали, какие проблемы беспокоят работников молочной отрасли ведущего сельхозпредприятия района.

«Новые зимние куртки выдали сначала специалистам конторы и бухгалтерии». Наболевшие проблемы обсудили в учхозе БГСХА

В рядах районной информационной группы во второй раз отсутствуют представители Горецкого филиала РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» и управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. Со стороны руководства сельхозпредприятия присутствовали заместитель директора по идеологической работе Людмила Прилуцкая, начальник МТК «Паршино» Ольга Дорошкова,  председатель профкома Екатерина Полякова, экономист по заработной плате Татьяна Шекина и ведущий специалист по охране труда Алеся Гончарова.

«Новые зимние куртки выдали сначала специалистам конторы и бухгалтерии». Наболевшие проблемы обсудили в учхозе БГСХА

Перед началом встречи на МТК «Паршино» Александр Афанасьевич оценил санитарно-бытовые условия. Казалось бы, на современном молочнотоварном комплексе, введенном в эксплуатацию пять лет назад, все должно было быть в порядке.

В этот день с утра не было ни отопления, хотя ночью были заморозки, ни горячей воды в кранах умывальников и душевых, из которых «испарились» даже поддоны.

 

Как заверила Людмила Прилуцкая, дрова сельхозпредприятие заготовило в полном объеме, и отопление с этого дня будет круглосуточным. В мастерской установили теплогенератор, закупили чайные сервизы во все комнаты отдыха и приема пищи.

«Новые зимние куртки выдали сначала специалистам конторы и бухгалтерии». Наболевшие проблемы обсудили в учхозе БГСХА

Александр Кривенков предложил специалисту экономической службе проанализировать результаты работы животноводческой отрасли как в целом предприятия, так и МТК в сравнении с показателями минувшего месяца. По словам Татьяны Николаевны, валовый надой молока по хозяйству составил 122045,18 ц, в том числе 81,899 ц на МТК «Паршино». От одной коровы в среднем получили 5339 кг. Товарность — 86,2%, что ниже уровня прошлого года, когда было 90,3%.  Средний надой на корову в 5475 кг и товарность в 87,6% на МТК «Паршино» больше, чем по хозяйству. Но уступает показателям школы-фермы, где от каждой коровы получают 6521 кг молока, а товарность — 90,2%. Сортом «экстра» на школе-ферме сдают 99%, жирностью в 4,2%. На МТК содержание жира в молоке — 3,83%, что меньше прошлогоднего в 3,99%.

«Новые зимние куртки выдали сначала специалистам конторы и бухгалтерии». Наболевшие проблемы обсудили в учхозе БГСХА

Тут уместен был бы аналитический комментарий причин снижения производственных показателей, как работники справились с выполнением доведенного в прошлом месяце  задания, за счет каких резервов можно было бы исправить положение, но главный зоотехник на встрече не присутствовал.

Операторы машинного доения на МТК получают в среднем по 700 рублей, животноводы — 550.

 

Нареканий на уровень зарплаты не было, однако люди обратили внимание на «копеечные доплаты» за работу во вредных условиях. Цифру в 0,03 или 0,04 копейки назвать адекватной как-то язык не поворачивается.

«Новые зимние куртки выдали сначала специалистам конторы и бухгалтерии». Наболевшие проблемы обсудили в учхозе БГСХА

Остро прозвучали на встрече вопросы по обеспечению спецодеждой и обувью. Год назад выдавали 20 рублей на приобретение резиновых сапог, но разве в морозы в них поработаешь на комплексе? Не всем подходят размеры одежды, проблемы с большими размерами.

Особенно животноводов возмутило, что «первым выдали новые зимние куртки специалистам конторы и бухгалтерии, а не рабочим, водителям, механизаторам и животноводам».

 

Людмила Прилуцкая пояснила, что обеспеченность спецодеждой в сельхозпредприятии пока составляет 65%, однако  до 15 ноября все работники получат зимние куртки (на них в настоящее время нашивают логотип сельхозпредприятия и светоотражающие элементы), брюки, рукавицы и деньги на приобретение утепленной резиновой обуви. Как сапожки будут выглядеть, показали уже на школе-ферме на ногах одной из женщин.

«Новые зимние куртки выдали сначала специалистам конторы и бухгалтерии». Наболевшие проблемы обсудили в учхозе БГСХА

В ходе беседы животноводы задали наболевшие вопросы по оказанию помощи в ремонте «прогнивших» окон домов, принадлежащих сельхозпредприятию, поинтересовались выделением путевок в санатории. Александр Кривенков рассказал о возможности оздоровиться и отдохнуть в 13 профсоюзных здравницах, путевки в которые можно приобрести с 25% скидкой.  Во многих предприятиях и организациях в коллективном договоре предусмотрели еще и частичную компенсацию нанимателем стоимости путевки.

Пожалуй, председателю профкома Екатерине Поляковой стоило бы не «пенять» работникам на то, что к ней никто за путевками не обращался, а самой более активно интересоваться запросами людей. Есть ли время у простого труженика обивать пороги кабинетов?

 

«Новые зимние куртки выдали сначала специалистам конторы и бухгалтерии». Наболевшие проблемы обсудили в учхозе БГСХА

На школе-ферме, где собрались животноводы и близлежащей МТФ «Задорожье», вопросов не поступало. Управляющий Александр Попко поделился планами коллектива преодолеть планку в 8 тыс. кг молока за год. Уже есть 7230 кг. Среднесуточный привес молодняка достойный — 780 г. Заработная плата у операторов машинного доения — 600 рублей.

Подводя итог состоявшемуся разговору, Александр Кривенков отметил, что выполнение производственных показателей и уровень зарплаты в молочном животноводстве напрямую зависит от профессионализма и ответственности каждого из работников. Экономист Татьяна Шекина привела такие данные: тонна молока сортом «экстра» стоит у разных переработчиков от 665 рублей до 722 рублей, высшим — уже 550, а первым — 480. Так что алгоритм очевиден: больше производить и реализовывать качественной продукции. А для этого надо усилить технологическую дисциплину.

Елена АГЕЙЧИК

Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 
Теги: Могилев
 
 
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В минувший понедельник  в РУП «Учхоз БГСХА» прошел День животновода. Вместе с председателем районного объединения профсоюзов Александром Кривенковым...
 
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