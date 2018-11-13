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В Славгороде на переходе Volkswagen сбил двух пешеходов
В Славгороде два пешехода попали под колеса легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Наезд произошел 13 ноября, около 07.35. По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал по улице Калинина и в районе дома № 51 совершил наезд на 45-летнюю женщину и 54-летнего мужчину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Мужчина — в коме.
— По предварительным данным, пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения, — отметили в ГАИ.
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По предварительным данным, пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.
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