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Осиповичский ОГАИ информирует
14.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край
С 13 ноября по 25 ноября на территории района проводится комплекс профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения.
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С 13 ноября по 25 ноября на территории района проводится комплекс профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием...
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