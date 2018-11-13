Зачем нам лишний вес или что за ним прячется?

Лишний вес стал слишком распространённым явлением в современном мире. Мы садимся на диеты, посещаем тренажерные залы, бегаем по утрам и прикладываем еще много разных усилий, чтобы стрелка весов качнулась в сторону уменьшения. Вес нормализуется, но, чаще всего временно. Почему? Давайте попробуем в этом разобраться.

Статистика говорит о том, что лишний вес в большинстве случаев — следствие банального переедания. Российский эндокринолог Лариса Савельева считает, что рост ожирения связан с так называемой вестернизацией общества, сказавшейся на изменении образа жизни. А вот на долю заболеваний приходится всего 5% случаев, сообщает sb.by

Переедание — это когда мы едим больше, чем это нужно для хорошего здоровья. Но ведь о правильном питании столько информации на различных сайтах и в книгах! Да и каждый из нас, который сталкивался с этой проблемой, практически является экспертом в этом нелегком деле.

Но знать и делать - разные вещи. Чаще всего готовясь к изменению своей фигуры, мы не учитываем элементарную психологию

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подготовила Людмила КРИЧКО.