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Две жлобинчанки отличились в региональном этапе конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»
14.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Гомельской епархии состоялось подведение итогов регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Конкурс направлен на духовно-нравственное просвещение детей, на приобщение юных художников к мировой культуре и, прежде всего, к православной, позволяющей воспитать и сохранить в молодом поколении нравственные устои, любовь к семье, дому, друзьям, сообщает eparhiya.by.
В конкурсе приняли участие рисунки более 500 участников.
15-ти учащимся государственных образовательных учреждений и школ искусств, присвоено звание победителя конкурса, 20 работ удостоено звания лауреата конкурса. В их числе и две жлобинчанки. Гузова Мария, которая занимается в Жлобинском городском центре творчества детей и молодёжи «Эврика» получит диплом за участие в конкурсе в возрастной категории 13-17 лет. А Закревская Яна, воспитанница воскресной школы, стала лауреатом.
Торжественная церемония награждения победителей состоится 1 декабря в 13.00 в концертном зале Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодёжи.
Подготовила Людмила КРИЧКО.
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В Гомельской епархии состоялось подведение итогов регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Конкурс...
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