Две жлобинчанки отличились в региональном этапе конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»

В Гомельской епархии состоялось подведение итогов регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Конкурс направлен на духовно-нравственное просвещение детей, на приобщение юных художников к мировой культуре и, прежде всего, к православной, позволяющей воспитать и сохранить в молодом поколении нравственные устои, любовь к семье, дому, друзьям, сообщает eparhiya.by.

В конкурсе приняли участие рисунки более 500 участников.

15-ти учащимся государственных образовательных учреждений и школ искусств, присвоено звание победителя конкурса, 20 работ удостоено звания лауреата конкурса. В их числе и две жлобинчанки. Гузова Мария, которая занимается в Жлобинском городском центре творчества детей и молодёжи «Эврика» получит диплом за участие в конкурсе в возрастной категории 13-17 лет. А Закревская Яна, воспитанница воскресной школы, стала лауреатом.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 1 декабря в 13.00 в концертном зале Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодёжи.

Подготовила Людмила КРИЧКО.

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