"Карту гостя" для II Европейских игр выпустят в Беларуси к 1 декабря

Специальный формат "Карты гостя", брендированной для II Европейских игр, планируется выпустить к 1 декабря, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев.

Карты будут реализовываться совместно с билетным оператором Игр компанией Ticketpro. Проект участвует в туристическом обслуживании гостей знаковых международных соревнований.

Эта "Карта гостя" рассчитана на 14 дней и включает наиболее значимые объекты исторического наследия Беларуси, позволит спланировать индивидуальное путешествие по Минску и республике.

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