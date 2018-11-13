В здании областной ГАИ можно наблюдать за сдачей теоретического экзамена по ПДД онлайн

Необычный телевизор установлен в фойе здания УГАИ УВД облисполкома на 1 этаже.

Теперь на нем, вместо роликов по безопасности дорожного движения и социальных фильмов, в режиме реального времени транслируется теоретическая сдача экзамена по Правилам дорожного движения на право управления транспортным средством слушателями автошкол.

Теперь любой желающий, который только планирует стать водителем, может прийти и увидеть, как проходит экзамен.

Источник: gp.by





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