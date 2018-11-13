Сегодня в Гомеле горели два автомобиля

В Гомеле сегодня утром, 14 ноября, горели два автомобиля, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

По сообщению о пожаре на улице Белого областного центра спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали в 4.19: горели "Опель" 2000 года выпуска и стоящий рядом "Рено" 2002 года выпуска.

Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Огонь повредил моторные отсеки автомобилей, частично лакокрасочные покрытия, у "Опеля" и приборную панель. Причина произошедшего устанавливается.





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